بيكيه: كرة القدم مرتبطة بصورة قوية بالسياسة

بيكيه يتحدث عن عمله خارج كرة القدم

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنّ كرة القدم مرتبطة بشكل كبير بالسياسة مفسرًا كيف يستطيع الموازنة بين عمله خارج الملعب وداخله.

التقارير الصحفية تشير إلى استعداد بيكيه إلى تجهيز فريق عمل لدخول الانتخابات في برشلونة.

وقال بيكيه في حوار مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "لقد لعبت مع المنتخب الإسباني لسنوات وطوال هذه الفترة كنت كثيرًا ما أتحدث مع زملائي عن قضايا سياسية".

وتابع: "يحدث كثيرًا بين اللاعبين أن نتحدث عن قضية شائكة ثم بعدها ننزل الملعب. لا يوجد فصل بين كرة القدم والسياسة وقبل أن أكون لاعبًا أنا مواطن ولي حرية التعبير"

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واختتم: "عادة لا أنام سوى 5 أو 6 ساعات فقط ولديّ وقت فراغ كبير خارج الملعب والذي استغله للقيام بباقي أعمالي. لا أعتقد أنّ هناك تعارضًا بين هذا وذاك".

بيكيه لن يشارك مع برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما تعرض نيلسون سيميدو للإصابة ويغيب جوردي ألبا كذلك مما يعني أنّ برشلونة قد يعتمد على فيربو وموسى واجي أمام دورتموند.