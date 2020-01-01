بيكيه: السخرية من التحكيم؟ عن أي شيء تتحدث!

تصريحات جيرارد بيكيه عقب فوز برشلونة على فياريال وملاحقته للمتصدر ريال مدريد

قال نجم نادي برشلونة جيرارد بيكيه إنه لم يقصد شيئًا بالحركة التي قام بها بعد لقطة إلغاء هدف ميسي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، مؤكدًا أنه لا يتذكر أي حركة تلك التي يتحدثون عنها.

ونجح صاحب المركز الثاني على مستوى الليجا برشلونة في استعادة نغمة الانتصارات من جديد والتغلب على مضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة، قال جيرارد بيكيه إن تحقيق الفوز كان هامًا، متحدثًا عن الفارق بين الطريقة التي لعب بها برشلونة اليوم والتي اعتاد اللعب بها في المناسبات السابقة.

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وأضاف: "بالتأكيد نحن عانينا في بعض الأحيان في بعض المباريات، ولكن الآن علينا المواصلة على هذا النسق في بقية الموسم"

وتابع: "التحسن؟ هناك العديد من العوامل، اللعب بهذه الطريقة يجعلنا في العمق أكثر ويجعل المهاجمين بالقرب من منطقة جزاء الخصوم، ونحن نشعر كذلك أننا محميين"

وحول جريزمان قال: "تسجيله للهدف جعله في حالة نفسية أفضل، ولكننا سنركز على المباراة المقبلة وسنلعب المباريات المقبلة بنفس العقلية"

وفيما يخص الحركة التي قام بها بعد إلغاء هدف ميسي قال: "حركتي بعد هدف ليو الملغي؟ أي حركة؟ لا أتذكر شيئًا، في الملعب تكون مركزًا في المباراة ويكون الأدرينالين في أعلى حالاته، لذلك أنا لا أعرف ما الذي تتحدث عنه"

وكان بيكيه قد أثار الجدل ونتيجة لإلغاء هدف ميسي، حيث قام بإشارة إلى حكم المباراة بأصابعه يعني بها وجود تلاعب في غرفة الفيديو مع ابتسامة ساخرة.

— Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) July 5, 2020

قبل لقاء فياريال .. برشلونة يتأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم.