بيكهام يتدخل لنقل نجم برشلونة إلى أمريكا بدلًا من نيوكاسل

أين تكون وجهته..

دخل ديفيد بيكهام بناديه إنتر ميامي الصراع للحصول على خدمات أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيدال قد أراد الرحيل عن البرسا في يناير الماضي وسط محاولات جمة من إنتر، غير أن كيكي سيتين نجح في الإبقاء على نجمه حينها وإقناعه بالعدول عن قرار مغادرة كامب نو، لكن بات من شبه المؤكد مغادرة الدولي التشيلي بمجرد حلول الصيف.

نيوكاسل يونايتد كان آخر الأندية المهتمة بضم فيدال بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي للنادي ورغبتهم في ضم لاعبين من طراز رفيع، مع تأكيدات أن صاحب الـ32 عامًا سيرحب بتلك الخطوة حال وصول ماسيميليانو أليجري للقيادة الفنية في سانت جيمس بارك.

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الجديد أن بيكهام يريد أن يضم الدولي التشيلي إلى ناديه الأمريكي، ورغم صعوبة الفكرة نسبيًا، لكن الأسطورة الإنجليزية يؤمن بقدرته على إقناع فيدال بالذهاب إلى الولايات المتحدة بدلًا من الاستمرار في أوروبا.

ولا يزال برشلونة قد يكون عقبة في طريق انتقال فيدال إلى أي نادٍ آخر، حيث يظهر كيكي سيتين في الصورة وهو من المصمين على الإبقاء على خدمات لاعبه رغم عدم إشراكه بصورة أساسية.

يذكر أن بوروسيا دورتموند هو الآخر قد دخل على خط التفاوض مع فيدال لدعم صفوفه بلاعب صاحب خبرة كبيرة في البوندسليجا، بينما يظل خيار إنتر هو الأكثر ترددًا في الآونة الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن تقارير من الصحف الإسبانية قد رجحت قيام إدارة برشلونة إدخال فيدال في صفقة لاوتارو مارتينيز في ظل الأزمة المادية التي سببها فيروس كورونا في عالم كرة القدم.