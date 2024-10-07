بيكفورد يناطح ساكا وكوفاسيتش في فانتازي الدوري الإنجليزي

حارس مرمى إيفرتون انفجر في الجولة الأخيرة

بعد أن نفد صبر الكثيرين على حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، خاصة وأنه لم يخرج بشباك نظيفة في أي من الجولات الخمس السابقة، حصل الحارس الإنجليزي على 12 نقطة في الجولة السادسة.

وتألق بيكفورد وخرج بشباك نظيفة في مباراة فريقه إيفرتون أمام نيوكاسل، وكان السبب الرئيسي في خروج فريقه متعادلا بدون أهداف (0-0)، بعدما تصدى لكرة جزاء من لاعب وسط الماكبايس أنتوني جوردون.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

المتألقون

كان بوكايو ساكا جناح آرسنال أفضل لاعبي الجولة السادسة على الإطلاق في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، حيث قاد فريقه لفوز صعب على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد (3-1)، وسجل ساكا هدفًا وصنع الاثنين المتبقيين ليحصل على 13 نقطة.

كما برز ماتيو كوفاسيتش نجم وسط مانشستر سيتي، الذي تكفل بإحراز هدفين في فوز فريقه على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين (3-2)، في مباراة مثيرة، ليتمكن الكرواتي من اقتناص 12 نقطة.

فيما عاد جارود بوين جناح وست هام للتألق من جديد، وسجل هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للانتصار على إيبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدف (4-1)، ويتحصل على 10 نقاط.

وكان الجزائري آيت نوري ظهير وولفرهامبتون على موعد مع التألق رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام برينتفورد بخماسية (5-3)، لكنه سجل وصنع في هذه الخسارة ليخرج برصيد من 9 نقاط.

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التشكيلة المثالية:

حراسة المرمى: بيكفورد (12 نقطة)

الدفاع: آيت نوري (9 نقاط) - جاستن (8 نقاط) - كولينز (7 نقاط)

الوسط: ساكا (13 نقطة) - كوفاسيتش (12 نقطة) - بوين (10 نقاط) - دامسجارد (8 نقاط) - بوينانوتي (8 نقاط)

الهجوم: ويلبيك (6 نقاط) - أنطونيو (6 نقاط)

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