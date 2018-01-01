بيكفورد أكثر حارس ارتكابًا للأخطاء في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وإيفرتون الاسوأ في البريميرليج. تعرف على التفاصيل.

أصبح جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، الأكثر ارتكابًا للاخطاء التي أدت إلى أهداف في البريميرليج.

بيكفورد استقبل 3 أهداف أمام توتنهام في الشوط الأول بالجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح حارس الأسود الثلاثة الأكثر ارتكابًا للأخطاء التي أدت لأهداف في البريميرليج خلال الموسم الجاري.

وارتكب بيكفورد 3 أخطاء أدت إلى أهداف ليتساوي مع بيجوفيتش ولينو كأكثر حراس المرمى ارتكابًا للأخطاء في الموسم الجاري.

3 - Jordan Pickford has now made errors leading to three opposition goals in the Premier League this season; no player has made more (level with Begovic & Leno). Walkabout. pic.twitter.com/IbGWnuoiBx — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2018

توتنهام يحتاج للفوز للوصول إلى النقطة 42 وضمان المركز الثالث في البريميرليج.