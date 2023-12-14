بيعت بمبلغ ضخم.. قمصان ميسي في كأس العالم 2022 أغلى من رواتب لاعبي إنتر ميامي!

الحدث وصاحبه سر البيع بهذه القيمة الاستثنائية..

تم بيع 6 أطقم ارتداها ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 بمبلغ مذهل من المال، أكثر من رواتب زملائه في إنتر ميامي البالغ عددهم 23 لاعبًا مجتمعة!.

ففي دار سوثيبي العريقة للمزادات، بيعت القمصان التي فاز بها ميسي بكأس العالم مقابل 7.8 مليون دولار (6.1 مليون جنيه إسترليني)، حيث بلغ متوسط ثمن كل قميص 1.6 مليون دولار (1.2 مليون جنيه إسترليني).

يأتي هذا العطاء بعد ما يزيد عن شهر من حصول ميسي على الكرة الذهبية الثامنة له، وهو رقم قياسي عالمي، وبعد نحو عام من فوزه في قطر بنهائي كأس العالم أمام فرنسا.

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تُظهر مبيعات القمصان حجم القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها الأرجنتيني، مع الإشارة إلى مدى أهمية فوزه بكأس العالم في عام 2022 بالنسبة للمشجع الثري الذي قرر دفع المبلغ مقابل هذه القطع.

يبلغ هذا الرقم إجمالي الراتب لأكثر من 23 لاعبًا في إنتر ميامي خلال عام 2023. وفقًا للحدود الدنيا التي تعلنها الأندية الأمريكية تماشيًا مع لوائح اللعب النظيف.