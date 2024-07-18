"قبلنا عرضًا سعوديًا وننوي التفاوض مع تاليسكا" .. مسؤول بيشكتاش يعترف بمراقبة نجم النصر!

رغم تأكيده بأنه لا ينوي الرحيل عن النصر..

كشف حسين يوجيل، نائب رئيس نادي بيشكتاش التركي، عن نية إدارة النادي في التفاوض مع النصر، من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، في موسم الانتقالات الصيفية.

ورغم نفي تاليسكا أنباء الرحيل عن النصر، مؤكدًا نيته في الاستمرار مع الفريق الأصفر في الموسم الجديد، خاصة في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2026، إلا أن اللاعب لا يزال محل رغبة أندية الدوري التركي في التعاقد معه، خاصة بعد اهتمام مسؤولي فنربخشة بحسم صفقة الهداف البرازيلي.

وأوضح يوجيل، خلال تصريحات إعلامية، أن بيشكتاش لم يتلقّ عرضًا لضم الألباني إرنست موتشي، فهو الأصغر سنًا، ولكن في حالة غيابه، قد يأتي تاليسكا على جدول مفاوضات النادي، وقد تظهر أسماء أفضل أيضًا، حسب قوله.

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وتحدث يوجيل عن قلب الدفاع الغاني دانيال أمارتي، قائلًا إن النادي تلقى عرضًا سعوديًا من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا، وتم قبول العرض بشكل رسمي.

وعاد تاليسكا مؤخرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للنصر، بمعسكر البرتغال، بعد تعافيه من الإصابة التي أجبرته على إجراء عملية جراحية في أوتار العضلة الأمامية، والتي تعرض لها خلال شهر مارس الماضي، قبل مواجهة العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان تاليسكا، الذي سجل 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع النصر، خلال الموسم الماضي، قبل الإصابة، قد لعب في صفوف بيشكتاش التركي، خلال الفترة بين 2016 و2018، حيث خاض 80 مباراة، أحرز خلالها 37 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.