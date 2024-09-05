"لا أنسى تعادل البحرين والصدارة لم تمنع رحيلي عن الهلال" .. بيسيرو يكشف فرص عودته إلى دوري روشن!

هل تتوقع عودته إلى الدوري السعودي مجددًا؟

استعاد البرتغالي خوسيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية، ذكريات تجربته التدريبية في ملاعب المملكة، كاشفًا عن مفاجأة حول وجود فرص لعودته من بوابة دوري روشن للمحترفين.

المدرب البرتغالي صاحب الـ64 عامًا، تولى تدريب الهلال في الفترة بين يونيو 2006 ويناير 2007، كما قاد المنتخب السعودي في الفترة بين فبراير 2009 ويناير 2011، وخاض عدد من المحطات التدريبية، كان آخرها منتخب نيجيريا، الذي قاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، في فبراير الماضي، بكوت ديفوار، قبل الخسارة أمام أصحاب الأرض، ليرحل عن النسور في مارس 2024، ومنذ ذلك الحين، لا يزال في انتظار محطة تدريبية جديدة.

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واستعاد بيسيرو، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، ذكريات تدريبه للمنتخب السعودي، قائلًا إنه يتذكر الانتصار الكبير في إيران، وتعادل البحرين في اللحظات الأخيرة، الذي حرم السعودية من المشاركة في كأس العالم 2010، ناهيك عن خسارة نهائي كأس الخليج، أمام الكويت، رغم أن الأخضر كان يلعب بالرديف.

وتحدث بيسيرو عن إقالته بعد مباراة سوريا، في الجولة الأولى من كأس آسيا 2011، إثر الخسارة (1-2)، مؤكدًا أن المنتخب لم يستعد بالشكل الكافي للبطولة الآسيوية؛ نظرًا لأن عدم اصطحاب أفضل اللاعبين إلى كأس الخليج في اليمن، جعل من المستحيل أن يكون لديهم الوقت الكافي لتنظيم المنتخب بشكل أفضل، كما أضاف أن المنتخب السعودي - وقتها - كان يضم الكثير من اللاعبين الرائعين، ولكن هناك لاعبًا لا يمكن نسيانه، كان يتمتع بالجودة والتهديف، وهو ياسر القحطاني.

وتطرق بيسيرو للحديث عن دوري روشن السعودي، قائلًا إن المسابقة أصبحت تضم لاعبين ومدربين رائعين ذوي جودة عالية، والفرق الكبيرة مجهزة بشكل متميز، والفرق الأخرى التي لديها نقص قادرة أيضًا على لعب مباريات جيدة، مضيفًا أنه تم التواصل معه من قِبل عدد من الأندية السعودية، وتلقى مقترحات من بعضهم، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن.

وعن تجربته مع الهلال، قال بيسيرو إنه عندما حضر، لم يكن في الفريق لاعبون أجانب ذوو جودة عالية، وعندما رحل كان الفريق في المركز الأول، وكانوا مقتنعين بأنهم سيفوزون بالدوري، ولكن للأسف لم يفز الهلال بأي لقب في ذلك الوقت.