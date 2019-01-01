بيرين بعد عودته لجنوى: لست نادمًا على الانضمام ليوفنتوس

بيرين فخور بارتداء قميص يوفنتوس رغم عدم نجاح تجربته هناك

قال ماتيا بيرين حارس المرمى العائد لجنوى إنه غير نادم على ذهابه إلى يوفنتوس وخوض تجربة لم تكلل بالنجاح في النهاية مع السيدة العجوز.

وسيعود ماتيا بيرين إلى صفوف فريقه السابق جنوى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء في النهاية مع بداية موسم الانتقالات الشتوية المقبلة بعد غد الأربعاء.

وحول عودته إلى جنوى، أعرب بيرين عن سعادته بالعودة إلى صفوف نادٍ انطلق معه واكتسب شعبية وحب جماهيره فضلًا عن تطوره هناك.

وأضاف: "كل شيء هنا كان يحمل لي ذكريات خاصة عن مراحل مختلفة في مسيرتي، العودة من جديد تعطيني الحماس من أجل استعادة تلك الأيام"

وتابع: "التجربة في يوفنتوس كانت مفيدة على مختلف الأصعدة، لقد تعلمت الكثير من الأشياء هناك وتواجدت في بيئة مفيدة لأي لاعب حتى مع قلة المشاركات"

وأردف: "هذا يجعلني لست نادمًا على تلك الخطوة، وأعتقد أنها أضافت لي الكثير سواء كشخص أو كلاعب، وسأتذكرها بشكل إيجابي مستقبلًا"

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يذكر أن ماتيا بيرين قد انتقل إلى يوفنتوس من أجل أن يقوم بالمداورة مع تشيزني، ولكن المستوى الخارق للحارس البولندي ثم عودة بوفون إلى السيدة العجوز جعلته بعيدًا عن المشاركة أساسيًا أو احتياطيًا.