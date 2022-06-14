بيريز يوجه رسالة ماكرة لباريس في تقديم تشواميني!

أشاد باختياره لريال مدريد رغم كل العروض المغرية

رحب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بلاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني المنتقل حديثًا للفريق من موناكو.

ونجح ريال في اقتناص خدمات صاحب الـ22 سنة مقابل 80 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان.

وتأتي هذه الصفقة بعد الصدمة التي تعرض لها ريال، بعد نجاح باريس في الحفاظ على كيليان مبابي، رغم اقتراب النادي الإسباني من ضمه بالمجان هذا الصيف.

ومن جانبه حرص بيريز على توجيه رسالة إلى باريس، بأن تشواميني اختار ريال مدريد رغم كل العروض والأموال المقدمة من الأندية الأخرى.

وقال بيريز خلال المؤتمر التقديمي لتشواميني:"عزيزي أوريليان، مبروك لأنك حققت حلمك باللعب لريال مدريد في سن الثانية والعشرين، كان لديك الاختيار واخترت ريال مدريد".

وأضاف:"بنزيما وكامافينجا سيخبرونك بسحر البرنابيو، الآن سوف تكتشفه بنفسك".

وتابع:"لدينا فريق رائع به لاعبين فازوا بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكن التحديات القادمة ستكون صعبة، لذلك يجب علينا تقوية أنفسنا والتعاقد مع اللاعبين الذين يؤمنون بهذا النادي ويريدون الفوز".

واستكمل:"اليوم تبدأ مرحلة في حياتك ستفتخر بها، نحن المدريديستا سعداء لأن موهبة عظيمة مثلك قد اختارت ريال مدريد، أنت تنتمي إلى نادٍ ودود مثل موناكو وفي غضون دقائق قليلة ستردي القميص الذي اخترته".

جدير بالذكر أن تشواميني يعتبر هو الصفقة الثانية لريال هذا الصيف، بعد الألماني أنطونيو روديجر المنضم من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

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