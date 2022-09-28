بيريز يفتح أبواب ريال مدريد أمام هالاند ومبابي

بيريز لم يُغلق الباب في وجه مبابي وهالاند!

انتظرت جماهير ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي إبرام النادي لصفقات هجومية لتقوية الفريق، الذي حصد ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وارتبط ريال مدريد بكلًا من إرلينج هالاند الذي انتقل في الأيام الأولى من السوق إلى مانشستر سيتي، بينما كانت المفاجأة الكبرى، هو قرار كيليان مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان ورفض اللعب في سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد أثناء الموسم الماضي المكلل بالنجاح كان يملك عناصر هجومية غير مقنعة، بينما كان كريم بنزيما يمر بالفترة الأفضل في مسيرته بعمر ال34، واصل ماريانو دياز ولوكا يوفيتش تأكيد أن مستواهم لم يرقى للتطلاعات في اللوس بلانكوس، ليتأكد النادي أنهم بحاجة لحسم صفقة مهاجم آخر لمساعدة المهاجم الفرنسي في قيادة هجوم الفريق، وهو ما لم يحدث في نهاية سوق الانتقالات بعد فشل النادي في ضم أهدافه.

فلورنتينو بيريز لم يغلق الباب

بعد شهور من التأكيدات أن مبابي اختار الانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع باريس جاءت الصدمة بتجديد عقده مع النادي الباريسي حتى عام 2025.

وانتقد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تصرف اللاعب الفرنسي الدولي، وسط غضب جماهير الفريق، والصحافة الإسبانية من الأخبار الصادمة بقرار اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالبقاء في نادي العاصمة الفرنسية، لكن يبدو أن قصة مبابي مع ريال مدريد لم ينته بعد.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير أنه خلال اجتماع مع مجموعة من "سوسيوس" -ملاك ريال مدريد- أمس، أصدر رئيس الملكي إعلانًا كبيرًا.

وأشار تقرير البرنامج الإسباني إلى أن بيريز فجر مُفاجأَة، حيث صرح لمؤيديه أن الباب لن يكون مغلقًا على الإطلاق في وجه كيليان مبابي وإرلينج هالاند لذلك يمكن لبطل أوروبا المضي قدمًا في فكرة ضم أحد النجمين، أو حتى كليهما في المستقبل.

وبهذا قد يغير ريال مدريد خطته بدلًا من الحصول على مبابي مجانًا في السابق قد يقرر ضمه عن طريق الاتفاق مع باريس سان جيرمان على سعره وهو أمر قد يبدو صعبًا، مع رغبة النادي بالحفاظ على نجمه لأطول فترة ممكنة، بينما هالاند سيكون شرائه أيضًا من السيتي الفكرة المنتظرة أو انتظار دخوله للسنة الثانية في عقده من أجل تفعيل الشرط الجزائي البالغ 150 مليون يورو.