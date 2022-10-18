بيريز يغلق باب ريال مدريد في وجه مبابي: لدينا فينيسيوس ورودريجو

على هامش حفل الكرة الذهبية، رئيس ريال مدريد يرد على شائعات رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان.

قلل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بشكل واضح من أهمية التقارير التي تتحدث عن رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي سمح بمرور قطار ريال مدريد من محطته في الصيف الماضي بعد قراره بالتمديد مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

قرار مبابي أثار استياء بيريز، الذي جعل الفرنسي الدولي أولويته في سوق الانتقالات لدرجة عدم التورط في ملف النرويجي إرلينج هالاند، ونتيجة لذلك لم يتعاقد ريال مدريد مع أي منهما.

منذ ذلك الحين، لم يتردد بيريز في إرسال بعض الرسائل المبطنة إلى مبابي، حيث قال في مقطع فيديو التقطه أحد المشجعين قبل أسابيع عن الفرنسي: "مسكين، لا بد أنه يشعر بالندم بالفعل".

وخرجت تقارير صحفية فرنسية يوم الثلاثاء الماضي تؤكد أن مبابي نادم بالفعل على قرار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، ويرغب في الرحيل في يناير، وهو ما نفاه منذ ذلك الحين.

ورغم ذلك، كان الأمر كافيًا لإعادة إطلاق مسلسل ارتباط مبابي بريال مدريد، وكان حفل الكرة الذهبية فرصة مثالية لسؤال بيريز نفسه عن الأمر.

وعند سؤاله بعد الحفل قال بيريز: "الشائعات حول مبابي؟ أنا لست متعبًا فقط، لم أعد أقرأ حتى ما يقال عن هذا الموضوع".

وأضاف: "قضينا صيفًا جيدًا، الآن لا معنى للأمر، أمامنا مستقبل رائع مع فينيسيوس ورودريجو، نجمان يمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".

ويبدو أن بيريز قرر ألا يفتح الباب مجددًا في وجه مبابي، عندما زاد من أوجاع الفرنسي عبر التأكيد على امتلاك ريال مدريد لنجمين يمكنهما بالفعل الفوز بالكرة الذهبية.