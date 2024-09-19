بيريز يعرف من أين تؤكل الكتف.. "فرمان" ريال مدريد ينهي مشاكل ثلاثي الهجوم

تلافيًا لأي مشاكل مستقبلية..

يدرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن عليه التدخل سريعًا من أجل رأب أي صدع مستقبلي بين ثلاثي الفريق الأعلى تقاضيًا للأجور.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD



هذا الثلاثي يتكون من كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، والحديث هنا عن الرواتب الأساسية الموسمية التي يتصدرها مبابي بواقع 15 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أفادت شبكة "أوك دياريو" بأن بيلينجهام آخر من تمت مساواته بمبابي، بواقع إضافة 5 ملايين يورو إضافية كراتب، بحيث وصل راتبه الحالي من 10 إلى 15 مليون يورو.

وهي نفس القيمة التي بات فينيسيوس جونيور يتقاضاها في الوقت الراهن مع ريال مدريد، وذلك يجعل الملكي في مأمن من أي مشاكل على مستوى غرف خلع الملابس خصوصًا بين هذا الثلاثي.

TOD

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى وجود مشاكل بين رباعي خط هجوم ريال مدريد، اشتمالًا على البرازيلي رودريجو جويس أيضًا.