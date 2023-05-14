بيريز يرحب بعودة رونالدو إلى ريال مدريد ولكن بشرط وحيد

ما شرط ريال مدريد لعودة كريستيانو رونالدو للنادي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد عرض على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة للنادي إذا قرر الرحيل عن فريق النصر السعودي.

وانتقل رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا إلى فريق النصر السعودي، بداية هذا الموسم لمدة موسمين بقيمة مالية ضخمة.

ووفقًا لصحيفة" دفينسا سنترال" يود ريال مدريد عودة رونالدو كسفير للنادي أو الانتقال إلى منصب تدريبي بالنادي كما فعل راؤول وألفارو أربيلوا وجوتي وتشابي ألونسو سابقًا.

وأضافت الصحيفة، أن بيريز يرغب بشدة في عودة رونالدو إلى النادي ولكن ليس كلاعب وقد لا يكون الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سعيدًا بهذا العرض.

وأكدت الصحيفة أن فرق شباب ريال مدريد يتم تدريبهم بواسطة نجوم سابقين بدأوا مسيرتهم التدريبية في الفئات العمرية الأقل وهذا خيار لرونالدو بمجرد اعتزاله كرة القدم.

ويبقى أن نرى إلى متى سيبقى رونالدو في النصر حيث تشير التقارير إلى أنه قد يغادر النادي قريبًا ويقال إن زوجته جورجينا رودريجيز، حريصة على العودة إلى مدريد.

وسجل رونالدو 450 هدفاً في 438 مباراة فقط مع ريال مدريد وفاز بـ16 لقباً.