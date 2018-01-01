بيريز يُخطط لتصفية ريال مدريد من "الشوائب"

من هي الأسماء المرشحة للرحيل عن ريال مدريد الصيف القادم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد اقتنع أخيرًا بوجوب الإحلال والتجديد في الفريق بعد فوزه بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، وقد أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن الرجل قرر تصفية الفريق من الشوائب الصيف القادم.

وتشمل تلك "الشوائب" اللاعبين الذين فقدوا الرغبة في اللعب والمنافسة بعد الفوز بعدد جيد من الألقاب وكذلك النجوم الشباب الذين خيبوا الظن وفشلوا في اختبار المسؤولية والشخصية، بجانب عدد من أصحاب الخبرة في الفريق وأخيرًا اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا ولن يحصلوا على الفرصة.

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الصحيفة أفادت أن التغيير في مضمونه سيعتمد على اسم المدرب القادم وإن كان البرتغالي جوزيه مورينيو أو الحالي سانتياجو سولاري، وقد كشفت سبورت النقاب عن وجود مفاوضات سرية مع مدرب مانشستر يونايتد السابق منذ أكتوبر الماضي وأنه سيبدأ وضع هيكلية الفريق الذي يريده معه الموسم القادم.

وحددت سبورت عدة أسماء مرشحة للرحيل على رأسها لوكا مودريتش وجاريث بيل وكريم بنزيما وكيلور نافاس وإيسكو وماركو أسينسيو وخيسوس فاليخو وماريانو دياز، وكل تلك أسماء متوقع بالفعل أن تُنهي مسيرتها في ملعب سانتياجو بيرنابيو قريبًا، لكن المفاجأة كانت في ترشيح سيرخيو راموس ومارسيو وتيبو كورتوا كذلك والسبب عدم رغبة مورينيو العمل معهم مجددًا.