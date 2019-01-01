بيريز يتجاهل زيدان ويقترب من ضم بديل بوجبا

هل قرر بيريز عدم الاستماع إلى طلبات زيدان؟

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قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عدم الرضوخ لطلبات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بالتوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد والاتجاه لجلب بورنو فيرنانديس، لاعب سبورتنج لشبونة.

زيدان متمسك بالتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن النادي الإنجليزي لا يرغب في بيع اللاعب.

وعلم جول أنّ ريال مدريد بدأ بالفعل خطوات التعاقد مع فيرنانديس من لشبونة ليكون آخر صفقات الملكي قبل غلق سوق الانتقالات.

وتواصل المسؤولون في القلعة الملكية مع وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديش لأجل حسم الصفقات خلال الساعات المتبقية.

وبحسب مصادرنا، فإن لشبونة لن يوافق على بيع صاحب الـ 24 عامًا بأقل من 80 مليون يورو.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع فان دي بيك من أياكس الهولندي وكذلك كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام.

ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال الصيف الجاري على التعاقدات.