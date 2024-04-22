بيريز يبدي تعجبه من برشلونة بسبب تشافي!

بيريز يدافع عن تشافي...

أبدى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تعجبه من الانتقادات التي يتعرض لها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، والهجوم عليه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، واقتراب خسارة لقب الدوري.

وسقط برشلونة، في فخ الخسارة من ريال مدريد، مساء أمس الأحد بثلاثة أهداف لهدفين، ليقترب رسميًا من خسارة لقب الدوري، بعد أيام من توديعه دوري أبطال أوروبا، على يد باريس سان جيرمان في ربع النهائي.

وقبل مباراة الكلاسيكو، اجتمع بيريز، مع جوان لابورتا وإدارة برشلونة، لتناول الغداء وكشف صحيفة "سبورت" الإسبانية، بعض التفاصيل من ذلك اللقاء، الذي دافع فيه رئيس النادي الملكي، عن تشافي.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية أن بيريز أبدى تعجبه من توتر الأشخاص في برشلونة، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية خسارة لقب الدوري.

وقارن رئيس ريال مدريد، بين موقف فريقه الموسم الماضي وموقف برشلونة حاليًا، خاصة بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لم يكن هناك أي شك حول شخصية أنشيلوتي، عكس ما حدث مع تشافي.

ومن جانبها أشارت "سبورت" في تقريرها إلا أن هناك حالة من الهوس داخل برشلونة، بطريقة اللعب والأداء، وهذا لا يوجد في ريال مدريد، مما وضع تشافي في موقف صعب بسبب عدم تقديمه مستوى عال من طريقة لعب برشلونة.