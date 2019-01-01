بيريز: شعار ريال مدريد هو عدم الاستسلام

تصريحات قوية من رئيس الملكي..

يؤمن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن على الصحفيين وكذلك النادي الملكي العمل بكل قوة من أجل استمرار الكلاسيكو في قيمته الكبيرة، وأشار في الوقت نفسه أن شعار ناديه هو عدم الاستسلام.

أتت تصريحات على جلسة بينه وبين الصحفيين في الشرفة الرئيسية بملعب سانتياجو برنابيو، وألقى الرئيس الأسطوري للريال خطابًا تحدث فيه عن مختلف القضايا المتعلقة بالنادي في الآونة الأخيرة.

بيريز قال "يعرف مشجعونا أن شعارنا هو عدم الاستسلام أبدًا، وسيبقى كذلك حتى النهاية. نحن نعمل بكل قوة على كرة القدم وكذلك كرة السلة من أجل تحقيق كل الألقاب الممكنة.".

ريال مدريد سيحل ضيفًا على برشلونة مساء الأربعاء في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري الإسباني، فيما يُعرف إعلاميًا بالـ"الكلاسيكو"، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكبيري إسبانيا.

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وحول المباراة، قال بيريز "علينا ألا ننسى أن غدًا يُقام الكلاسيكو، علينا أن نواصل العمل لاستقطاب الجماهير من كل أنحاء العالم وتتواصل مكانته كالمرجعية الأكبر للكرة على مستوى العالم.".

تصريحات بيريز قد يكون لها مدلول هام لا سيما وأن الحديث المتداول في هذه الأيام عن تراجع قيمة الكلاسيكو بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن يبدو أن بيريز أراد حسم الجدل بتأكيده على قيمة المباراة الأكثر جماهيرية في العالم.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتقاسما صدارة الليجا برصيد 35 نقطة لكل منهما، ويسعى الريال للثأر في هذه المباراة بعد هزيمته العام الماضي بالكامب نو بخماسية لا تنسى في المباراة التي أنهت عهد جولين لوبيتيجي في تدريب الفريق العاصمي.