"بيريز سيتفاخر بما فعله مبابي وهذه حقيقة تدخل رئيس فرنسا"

الأمور أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى

يؤمن الصحفي الفرنسي المعروف دانييل ريولو بأن كيليان مبابي سينتقل إلى ريال مدريد، بعد الإعلان عن مغادرته لباريس سان جيرمان الصيف القادم.

ريولو يعتبر من أهم الصحفيين الرائدين في المسلسل المتعلق بمستقبل مبابي، حيث انفرد بالعديد من المعلومات الحصرية له عبر شبكة "RMC" وكان أبرزها قرار اللاعب بالرحيل.

وخلال مقابلة مع صحيفة "as الإسبانية قال ريولو:"لقد تم بالفعل اتخاذ قرار رحيل مبابي عن باريس منذ فترة بعدما تخلص اللاعب من كافة شكوكه، ما كان يتبقى فقط هو إبلاغ ناصر الخليفي بقراره".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إمكانية التراجع في حالة تدخل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون:"الحديث عن تدخل ماكرون الصيف الماضي كان مبالغًا فيه، الرئيس طلب منه البقاء في فرنسا، ولكني لا أعرف مدى قوة هذا الاقتراح، في النهاية القرار يعود لمبابي وعائلته وخاصة والدته".

وعن سبب رحيل مبابي:"من النادر أن يبقى اللاعبون بنفس الفريق لفترة طويلة، على الرغم من كسبه الكثير من المال، ولكنه مضى سنوات عديدة في فرنسا ومن الطبيعي أن يبحث عن تحديات جديدة، لم يقض أي لاعب آخر بهذا المستوى الكثير من الوقت في الدوري الفرنسي:"

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وجهته القادمة:"النادي الذي يريده هو ريال مدريد ولا يوجد أي شك حول انتقاله لهم في الصيف القادم".

وأضاف:"أعتقد أن ريال مدريد وفلورنتينو بيريز سيتفاخران بما فعله مبابي بتخليه عن الكثير من الأموال للانتقال للنادي، الجماهير تحب هذه القصص".

وفي نهاية حديثه قال ريولو إن مبابي سيتقاضى في ريال مدريد ما لا يقل عن 100 مليون يورو سنويًا، بالإضافة لحصوله على مكافأة انتقال كبيرة.