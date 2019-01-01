بيريز: لماذا أشتري مهاجمًا ولدي الأفضل في العالم؟

رئيس ريال مدريد يتحدث عن سياسة سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه لن يُنفق المال لأجل الإنفاق في سوق الانتقالات، مؤكدًا أن سياسة النادي تعتمد حاليًا على ضم اللاعبين الشباب القادرين على أن يُصبحوا أبطالًا في المستقبل.

وخلال مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول، وصف بيريز كريم بنزيما بالمهاجم الأفضل في العالم، مضيفًا "أصر أننا نمتلك أفضل فريق في العالم والألقاب تؤكد هذا، لا نحتاج للإنفاق لمجرد الإنفاق. مثلًا، قرأت وسمعت في الإعلام لسنوات عن حاجة الريال للتعاقد مع مهاجم رقم 9 فيما الواقع يقول أن كريم بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم.

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"ما نفعله حاليًا هو شراء اللاعبين الشباب جدًا القادرين على أن يُصبحوا أبطالًا في المستقبل، مثل فينيسيوس ورودريجو الذي كان مرشحًا لجائزة كوبا".

أضاف حول الكرة الذهبية "لاعبو ريال مدريد حصلوا على آخر 3 كرات ذهبية. نحن سعداء جدًا لمودريتش وكرة القدم الخاصة به وما يُمثله، هو جزء من أسطورتنا ويُمثل قيمنا وأنا واثق أن اللاعبين الشباب الموجودين في مدريد سيكونوا مرشحين أقوياء للجائزة مستقبلًا".

أخيرًا أشاد رئيس الريال بنظيره في باريس سان جيرمان "ناصر الخليفي" مؤكدًا أنه يقوم بعمل رائع وأن أمامه المزيد من الوقت ليجعل النادي أفضل وأفضل، مؤكدًا أن هدفه في مدريد الفوز بكل المباريات والبطولات.