بيريز يسابق الزمن لإنهاء أزمة سانتياجو برنابيو خوفًا من مصير برشلونة

ريال مدريد يخشى مصير برشلونة...

يحاول مجلس إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، إنهاء أزمة منع إقامة الحفلات على ملعب سانتياجو برنابيو، بشكل سريع خوفًا من مصير برشلونة.

وكانت السلطات الإسبانية، قد منعت ريال مدريد، من إقامة الحفلات الموسيقية، على ملعبه بسبب شكاوى السكان المحيطين بالملعب، من الضوضاء، وسيتعين على إدارة الميرينجي، عزل الصوت في سانتياجو برنابيو، لاستئناف النشاط مرة أخرى.

وكشفت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها أن إدارة ريال مدريد، ستحاول إنهاء عملية عزل الملعب في أسرع وقت ممكن، لاستئناف الحفلات قبل الصيف المقبل، والتي كانت تدر دخلًا كبيرًا على الميرينجي.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد، تخشى من تكرار مصير برشلونة، والدخول في أزمة مالية، بسبب قاعدة اللعب المالي النظيف وسقف الرواتب في الدوري الإسباني، مما قد يجبرها على التخلي عن بعض اللاعبين في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن بعض نجوم ريال مدريد، قد ارتبطوا بالرحيل عن صفوف الفريق، وتسعى إدارة الملكي للحفاظ عليهم، وعلى رأسهم رودريجو، ولونين، بالإضافة إلى أوريليان تشواميني.