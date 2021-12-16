يرى البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب نادي الهلال السعودي، أن فريقه عابه سوء إنهاء الهجمات في الديربي أمام النصر، موضحًا سبب تصرفه الخارج عن النص مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق.

ماذا فعل بيريرا في المباراة؟

الزعيم تلقى الخسارة على أرضه، اليوم الخميس، بثنائية نظيفة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 73 من عمر المباراة، قرر جارديم، خروج بيريرا من الملعب، ونزول البيروفي أندريه كاريلو بدلًا منه. (شاهد الفيديو)

ماذا قال بيريرا عن الواقعة؟

قال بيريرا، خلال تصريحاته عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة، كنا نرغب في الفوز، حاولنا اللعب بطريقتنا، لكنهم اعتمدوا على الهجمات المرتدة، أتوقع كان لا بد أن نكون أفضل في الثلث الأخير وأن ننهي الهجمات بشكل أفضل".

وبسؤاله عن لقطة اعتراضه على جارديم، علق: "طبعًا أي لاعب لا يحب الخروج من المباراة، المدرب رأى أنه بعد التغيير ستكون النتيجة أفضل، هذا رأيه، والجميع من حقه أن يشارك، والكل يتميز بإمكانيات عالية".

واختتم: "تصرفي كان خاطئًا، لكن بالمباراة اللاعب يكون عصبيًا، وكنت غاضبًا بسبب النتيجة، لكن الآن أدرك خطأي".

ما هو وضع الهلال والنصر في جدول الترتيب؟

هذا الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 20 في المركز الخامس بجدول الترتيب، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن الصدارة، بجانب أنه خاض مباراة أكثر من الاتحاد المتصدر.

أما الزعيم فتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع، لكنه يتساوى في عدد المباريات مع الاتحاد.

اقرأ أيضًا..

تحليل الديربي | أين الهلال ولاعبيه؟ .. جارديم اكتفى بالمشاهدة مثلنا

اطردوا السباك البرتغالي .. ردود أفعال فوز النصر على الهلال

إعلامي هلالي: اللعب ضد الصغير يجعلك متوترًا وخسارتك فضيحة