بيرهوف حول لقطة نوير: كان يشعر بالملل

مراوغة مثيرة من الحارس الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، على اللقطة الجريئة التي قام بها حارس الفريق مانويل نوير ومراوغته لمهاجم الخصم وفسرها بأنه كان يشعر بالملل.

اللقطة حدثت في الشوط الأول وقتما كانت ألمانيا متقدمة بهدف نظيف فقط عندما خرج نوير من منطقة الجزاء واستخلص الكرة من مهاجم بلاروسيا، ثم راوغه مرتين ومرر الكرة.

ألمانيا نجحت في العودة بالنقاط الثلاثة من بوريسوف مساء السبت بعدما انتصرت بهدفين نظيفين وعززت صدارتها لمجموعتها بالتصفيات.

وقال بيرهوف للإعلام: "شعرت أنه كان يشعر ببعض الملل فقرر فعل ذلك، ولكن تصرف شجاع للغاية منه وحلل الموقف جيداً".

مو معقول !👀

ياخي احترم عقولنا 😱



pic.twitter.com/n52DgsgFSv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

نوير نفسه علق للصحافة قائلاً: "الأولى لم أقصد المراوغة، ولكن لم يكن هناك مساحة للتخلص من الكرة، أما الثانية فأتت دون تخطيط".

وتلعب ألمانيا الثلاثاء المقبل أمام إستونيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.