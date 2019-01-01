بيرنلي ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي فى الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب تورف مولر

بيرنلي 0 × 0 مانشستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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في الوقت نفسه فإن بيرنلي يعيش حالة مميزة هذا الموسم ويحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ومن المتوقع أن يكون ندًا قويًا لفريق مدينة مانشستر، مما يُصعِّب المهمة أكثر وأكثر على زملاء إلكاي جوندوجان.

لكن سيتعين على كتيبة بيب جوارديولا أن تتغاضى عن هذه الهزيمة وتستعد للمباراة المقبلة، عندما يحلوا ضيوفًا على بيرنلي ضمن الأسبوع الخامس عشر من البريميرليج.

واصل مانشستر سيتي التعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، ليبتعد أكثر عن منافسه على لقب الدوري، ليفربول.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.