بيرنلي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة بيرنلي وليفربول في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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بيرنلي 0 × 3 ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



نهاية المباراة بفوز عريض ومهم لليفربول بثلاثية نظيفة، ليصبح الفريق على بعد خطوة من التأهل لدوري أبطال أوروبا

93 مجددًا، مرتدة لليفربول وصلاح كاد ينفرد بالمرمى ولكن تايلور يشتت الكرة لضربة ركنية

92 تبديل رابع لليفربول لإضاعة الوقت، بخروج ماني ودخول تسميكاس

87 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تشامبرلين البديل يسجل الهدف الثالث لليفربول بتسديدة قوووووية

85 تبديل ثاني لليفربول بخروج فينالدوم ودخول ميلنر

80 تبديل أول لليفربول بخروج فيرمينو ودخول تشامبرلين

78 بيرنلي يواصل إرسال العرضيات والكرات الطولية على منطقة جزاء ليفربول بحثًا عن الهدف الأول

74 عررررضية من الجهة اليمنى لبيرنلي، ولكن أليسون يمسك بالكرة

68 غير معقوووووووووول! فيليبس يحرم بيرنلي من تسجيل الهدف الأول، اللاعب أخرج الكرة برأسه من على خط المرمى

64 أوووووووووووووووووه صلاح كاد أن ينفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة له، ولكن نوريس يخرج من مرماه وينقذ الموقف

63 تسديدة من كريس وود، ولكن أليسون يمسك بالكرة

62 هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة منذ أن أحرز ليفربول هدفه الثاني

52 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيليبس يسجل الهدف الثاني لليفربول من رأسية قوية بعد عرررضية من ساديو ماني

45 بيرنلي يبدأ الشوط الثاني بقوة، تسديدة من كريس وود يتصدى لها أليسون، تلاها عرضية خطيرة وضربة ركنية تم تشتيتهما لضربتين ركنيتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على بيرنلي بهدف نظيف سجله فيرمينو

42 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يحرز الهدف الأول لليفربول، عرضية من روبيرتسون إلى البرازيلي الذي سددها بقوة في الشِباك

40 أووووووووووووووه عرضية لليفربول تُشتت بشكل خاطئ من دفاع بيرنلي، تصل إلى فيليبس الذي يسددها بقوة ولكنها تعلو العارضة بقليل

39 تمريرة رائعة من صلاح إلى ماني الذي يسدد ولكن تراكوفسكي يعترضها بشكل رائع ويُخرجها لضربة ركنية

38 تسديدة قووووووووووووية من ماكنيل وأليسون يتصدى لها ويُخرجها لضربة ركنية

37 فرصة للتسديد من مكان خطير لبيرنلي، تسديدة قوووووووية ولكن ويليامز يعترضها بنجاح

37 أوووووووه فرصة خطيرة جدًا لبيرنلي، ولكن فيليبس ينقذ الموقف في الثواني الأخيرة ويشتتها لضربة ركنية

36 ضربة حرة مباشرة لليفربول، يلعبها أرنولد ولكنها تعلو العاارضة

31 عررضية من الجهة اليسرى لبيرنلي، أليسون يخرج من مرماه وكريس وود يحتك به ويُسقطه، فاول على مهاجم بيرنلي

29 غير معقول! صلاح يهدر انفراد بالمرمى! ليفربول يوصل إضاعة الفرص واحدة تلو الآخرى

28 مستحيل! ألكانتارا يهدر فرصة لا تضيع! تمريرة رائعة من صلاح للاعب الإسباني الذي سدد بكل قوووة ولكنها تمر بمحاذاة القائم

26 يا الله!! كريس وود يُهدر فرصة هدف محقق! تمريرة طولية خلف دفاع ليفربول، تصل إلى ودد الذي سددها بكل قووة ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

22 خطأ على روبيرتسون بعد تدخل قوي للغاية على جودموندسون، ولكن بدون بطاقة صفراء!!

15 أووووه تمريرة رائعة بالكعب من ماني لفيرمينو الذي يسدد ولكنها تخرج ضربة مرمى لبيرنلي

14 بيرنلي يُركز كثيرًا على الجهة اليمنى لليفربول لمحاولة استغلال تقدم أرنولد وخطورة الكرات العرضية للاعب ماكنيل

12 مرتدة لليفربول، ماني يمرر لروبيرتسون الذي يلعب كرة عررضية ولكن دفاع بيرنلي يشتتها

9 ماذا تفغل يا صلاح؟ تمريرة خاطئة من النجم المصري أمام منطقة الجزاء، يقطعها فريق بيرنلي وترتد خطيرة جدًا ولكن كريس وود يسددها ضعيفة في يد أليسون

8 تسديدة قووووووية من لوتون ولكن ويليامز يشتت الكرة برأسه إلى ضربة ركنية

5 بيرنلي يواصل إرسال الكرات العرضية من الجهة اليسرى، ولكنها تمر بسلام على دفاع ليفربول حتى الآن

2 عررررررررررضية خطيرة من أرنولد تصل إلى ماني الذي يلعب الكرة بشكل سئ لتخرج ضربة مرمى، فرصة هدف محقق تضيع على الريدز

1 أووووووووه صلاح كاد ينفرد بالمرمى بعد تمريرة رائعة من روبيرتسون، ولكن بن مي يُبدع في قطع الكرة! وينقذ الموقف

انطلاق المباراة

تشكيل بيرنلي

يبدأ المدرب سين دايش بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-5-1

نوريس

تايلور - مي- تراكوفسكي- لوتون

جودموندسون - كورك - برونهيل - ويستووود - ماكنيل

وود



LINE-UP | Here is how the Clarets line-up against Liverpool this evening at Turf Moor. ⬇️



Will Norris makes his Premier League debut for the Clarets and Johann Berg Gudmundsson replaces Matej Vydra. 👊 #BURLIV | #UTC | @eToro — Burnley FC (@BurnleyOfficial) May 19, 2021

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



أليسون

روبيرتسون - فيليبس - ويليامز - أرنولد

فينالدوم - فابينيو - ألكانتارا

ماني - فيرمينو - صلاح

📋 This is our line-up to face @BurnleyOfficial tonight at Turf Moor 👊



𝐔𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐃𝐒! — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل المحافظة على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة ويصبح على بعد نقطة من المركز الثالث، وفي المقابل يسعى بيرنلي لإحباط الريدز مجددًا خاصًة وأنه الفريق الذي كسر سلسلة اللا هزيمة على أنفيلد والتي استمرت لفترة طويلة تحت قيادة كلوب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة بيرنلي وليفربول، وذلك في إطار مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب تيرف مور.