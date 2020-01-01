بيرنارديسكي يكشف عن المركز الذي سيكمل فيه موسمه مع يوفنتوس

اللاعب اتفق مع ساري منذ بداية الموسم

يعتقد فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس الإيطالي أنه سيكمل الموسم في مركز خط الوسط.

وشغل صاحب الـ 25 عاماً، العديد من المركز هذا الموسم، ولكن اللاعب نفسه يفضل اللعب في مركز خط الوسط أو تحت رأسي الحربة.

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وقال بيرنارديسكي في تصريحات صحفية: "أعتقد أنني سألعب بقية الموسم كلاعب خط وسط، لقد تحدث مع المدرب حول هذا الأمر بداية الموسم".

وواصل: "لأسباب فنية تأخر نقلي لهذا المركز، ولكن الفكرة الأساسية قائمة وستكون مستمرة".

ويأمل اللاعب الإيطالي، أن يتواجد في تشكيل منتخب بلاده الذي سيشارك في بطولة اليورو الصيف القادم.

ولعب بيرنارديسكي هذا الموسم مع السيدة العجوز 21 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفاً وصناعة آخر.

جدير بالذكر أن فيديريكو، يحتل مع يوفنتوس حالياً صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة ليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.