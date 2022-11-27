بيرنارديسكي يطالب بتغيير نظام كأس العالم من أجل إيطاليا!

فيديريكو بيرنارديسكي يطالب بالتغيير فقط لأن بطل أوروبا ليس في كأس العالم.

أعرب اللاعب الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي عن استغرابه لعدم وجود بطل أوروبا في كأس العالم الحالي الذي يقام حاليًا في قطر.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن بطل أوروبا يجب أن يتواجد في كأس العالم.

وقال بيرنارديسكي: "الأمر مؤلم لأنني أظن أننا كنا نستحق التواجد، أبطال القارات الأربعة يجب أن يصلوا إلى كأس العالم بشكل افتراضي".

وأضاف: "فقط فكروا في الأمر، أنا بطل أوروبا، ولم ألعب في كأس العالم قط، هذا أمر سخيف للغاية ومحبط أيضًا".

اللاعب توقع فوز البرازيل بكأس العالم للمرة السادسة في التاريخ وقال: "أتوقع أن يفوز صديقي دانيلو باللقب، هم لديهم فريقًا متكاملًا وهجوم مذهل بوجود نيمار والكثير من الأسلحة الأخرى".

جدير بالذكر أن إيطاليا كانت قد فشلت في الصعود إلى كأس العالم من الملحق الأوروبي بعد الخسارة في مباراة مقدونيا الشمالية.