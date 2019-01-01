بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية

صاحب الـ 24 عاماً ينهي موسمه بطريقة مميزة مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل البرتغالي بيرناردو سيلفا، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي حصل عليها منتخب بلاده منذ قليل.

وحقق المنتخب البرتغالي، اللقب الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على حساب هولندا بهدف نظيف سجله جيديش.

وشارك بيرناردو سيلفا في خمس مباريات بالبطولة، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين، وبلغت دقة تمريراته 87%، وصنع 16 محققة للتسجيل.

وأنهى صاحب الـ 24 عاماً، مشواره هذا الموسم بطريقة جيدة بعد تتويجه بالبطولة الخامسة في الموسم، سواء مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي أو منتخب بلاده.

التسديدتان الأغلى في تاريخ البرتغال الكروي الحديث 👌



تسديدة إيدير بالأمس القريب وتسديدة جيديش اليوم 🚀

ما بين هذه وتلك .. مجد حُقق وبطولات سُجلّت لجيل ذهبي ومدرب قدير في تاريخ البرتغال 🇵🇹 pic.twitter.com/WqFaxb9wlb — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، أصبح أول منتخب أوروبي يحقق بطولة على أرضه منذ فرنسا عندما استضافت كأس العالم 1998.