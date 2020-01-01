بيرلو يوضح موقف رونالدو ويؤكد أن يوفنتوس يتحسن

أندريا بيرلو نجم يوفنتوس السابق والمدير الفني الحالي للفريق يتحدث عن موقف كريستيانو رونالدو من العودة للملاعب.

أكد أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس أن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا لم يتغير حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه القادم مساء الغد أمام فيرونا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو: "رونالدو؟ لا توجد أي أخبار جديدة عنه حتى مساء الأمس، سننتظر نتائج الفحوصات الخاصة به".

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وأردف: "لقد قمنا بعدة مسحات جديدة هذا الصباح وهو كذلك في منزله خضع لمسحة جديدة، لو تغير أي شيء سنبلغكم".

وأضاف عن أداء الفريق: "نحن نقدم مستويات طيبة للغاية، ولدينا الوقت للراحة بعد المباريات الأخيرة، وبعيدًا عن غياب كيليني بقية الفريق متاح".

وأردف عن ديبالا: "سيبدأ مباراة الغد، لقد لعب بشكل جيد في كييف، والآن هو تحسن بشكل كامل ويمكنه أن يبدأ اللقاء بالغد".

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثمان نقاط من أربع لقاءات لعبهم.