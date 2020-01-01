بيرلو يكشف ملامح أفكاره التكتيكية وأهدافه مع يوفنتوس

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كشف أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، عن الطريقة التي يُريد أن يلعب بها البيانكونيري تحت إمرته، في الوقت الذي شدد فيه على أن هدفه الأول هو المحافظة على لقب الدوري الإيطالي والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.

وكان بيرلو قد خلف ماوريتسيو ساري في قيادة اليوفي بعد فشل الأخير الذريع في دوري الأبطال بالخروج من ليون في دور الـ16، وبعدما اكتفى فقط بتحقيق لقب السيري آ بصعوبة بالغة.

أسطورة كرة القدم الإيطالية لم يسبق له وأن عمل مدربًا من قبل، فتولى فقط تدريب رديف يوفنتوس لأيام قبل ترقيته لتدريب الفرق الأول، لتكون أفكار نجم ميلان السابق مجهولة إلى حد كبير.

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بيرلو في تصريحات إعلامية كشف المجهول عنه بقوله "العدوان والرغبة في استعادة الكرة بعد فقدانها شيء نعمل عليه كثيرًا، بالنظر إلى دوري الأبطال، سنجد أن الفرق التي تستعيد الكرة سريعًا هي من وصلت للقمة".

وتابع "يجب أن تكون لنا خاصية تميزنا كهذه. الأيام الأولى لي في يوفنتوس؟ لا شيء على وجه الخصوص، وجدت نفسي على الفور مرتاحًا لأنني أعرف عمليًا كل من يعمل هنا، لقد ساعدني هذا كثيرًا".

كما أضاف متحدثًا عن أهدافه "مسارنا سيكون طويلًا وسيستغرق بعض الوقت لأننا لا يمكننا العمل مع بعض اللاعبين البعيدين حاليًا".

وأتم "سنقدم كل شيء على أرض الملعب ولدينا رغبة في إظهار عقلية الانتصار الخاصة بيوفنتوس وأننا نود الفوز باللقب العاشر للسيري آ ونصل إلى النهائي في دوري الأبطال، نحن هنا وسنبذل قصارى جهدنا".

الجدير بالذكر أن الدوري الإيطالي سوف يُفتتح في 19 سبتمبر المقبل، ويبدو أن مشوار اليوفي لن يكون سهلًا للحفاظ على اللقب للسنة العاشرة تواليًا في ظل تدعيمات إنتر وميلان وكذلك العمل الاستثنائي لأتالانتا ولاتسيو بالسنوات الأخيرة.