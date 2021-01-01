بيرلو يبرئ ذمته من انتهاك رونالدو لقوانين العزل الصحي!

دفاع أيضًا..

حاول أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، أن يُقلل من ضغوطات الصحافة على نجم فريقه كريستيانو رونالدو، عندما أكد على أنه "حر" ليفعل في ما يريد في وقت فراغه.

رونالدو عُرضة للعقوبة بعد اختراقه قوانين العزل الصحي بسفره خارج إيطاليا للاحتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينيا، وحاولت الصحافة إلصاق فكرة أن بيرلو جزء من هذه الأزمة أيضًا باعتبار أنه مدرب البيانكونيري.

لكن بيرلو بذكاء شديد برأ ذمته تمامًا من القضية باعتبار أنها حرية شخصية وليست له سلطة على أي لاعب خارج الملعب، في الوقت الذي حاول فيه الدفاع نسبيًا عن الدون البرتغالي.

المدرب الإيطالي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا قال "رونالدو كان في يوم عطلة، كل شخص حر في حياته الخاصة ويفعل ما يريد".

كما أضاف "عندما يكون اللاعبون هُنا، فهم تحت سيطرتي، لكن بمجرد خروجهم من المركز الرياضي فهم مواطنون أحرار وكل يتحمل مسؤوليته الخاصة".

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بيرلو كان نفسه من استبعد رونالدو من مباراة سبال في كأس إيطاليا الأسبوع الماضي من أجل الراحة، وصاحب الـ35 عامًا استغل الأمر للابتعاد عن عالم الساحرة المستديرة بطريقته الخاصة.

الآن يستعد رونالدو لأن يقود يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل، وذلك وفق ما أكده بيرلو نفسه في المؤتمر، رغم كل الأزمات المحيطة.

المدرب أتم بقوله "لن يتم تحديد التشكيل بناء على مباراة إنتر القادمة في الكأس، سنرسل أفضل لاعبينا إلى أرض الملعب أمام سامبدوريا، سيتواجد رونالدو وموراتا أيضًا".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سوف يلتقي مع إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا بعد مباراة سامبدوريا بالدوري، في مباراة ستكون ثأرية بعدما ألحق النيراتزوري بكتيبة بيرلو هزيمة ساحقة بهدفين نظيفين منذ أسابيع قليلة في الكالتشيو.