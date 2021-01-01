بيرلو: لدينا حظوظ كاملة ودي ليخت لن يكون معنا

أبرز ما جاء في مؤتمر بيرلو قبل مواجهة يوفنتوس وبورتو

أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس أندريا بيرلو أن المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لن يكون متاحًا للمشاركة أمام بورتو، مؤكدًا أنه يقتنع بأن مستقبله لا يعتمد على مباراة الغد.

ويلعب نادي السيدة العجوز مواجهة حاسمة مساء الغد أمام نادي بورتو في مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز ستاديوم.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني ليوفنتوس أندريا بيرلو تحدث الرجل عن ضرورة نسيان الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد واللعب على حظوظ الفريق.

وقال بيرلو: "نحن بحاجة إلى مباراة فنية للغاية، نحن نواجه فريقًا مضغوطًا يلعب بخطين محكمين، وسيكون هناك القليل من الوقت والمساحة من أجل التفكير".

وأضاف: "سنحتاج إلى الكثير من الدقة، يجب أن نتحلى بالصبر لجعلهم يركضون من جزء إلى آخر، وأن نكون أصحاب نفس طويل في اللقاء ونلعبه على مراحل".

وحول مشاركة مدافعه الهولندي قال: "انضم ماتياس دي ليخت إلى الفريق في جلسة التدريب هذا الصباح، لكنه لن يكون متاحًا غدًا، "يشعر الجميع بحالة نفسية وبدينة جيدة".

وتابع: "استعد دي ليخت مع الفريق هذا الصباح لكنه تدرب بشكل منفصل عن المجموعة. الآخرون جميعهم متاحون، من الجيد بالفعل أن يكون لديهم الحماس".

وحول مستقبله واحتمالية إقالته في حالة الخسارة أمام بورتو أكد المديرالفني الإيطالي أنه لا يفكر في ذلك، بل إنه مقتنع تمامًا أنه لا علاقة بين مستقبله مع الفريق وبين مباراة الغد".

وأكد: "سنحاول التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها قبل أسبوعين والتي منعتنا من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، نحن ندرس بورتو، نعلم أنه يمكنهم استخدام أنظمة مختلفة للعب".

وأردف: "نحن نعلم أنه يمكننا التأهل للمرحلة التالية ولدينا الحظوظ الكاملة دون التقليل من جودة بورتو، يجب أن نعتقد أننا قادرون على التأهل إلى ربع النهائي لكي ننجح في تحقيق ذلك".

هاتريك وثنائية بطعم رونالدو وميسي .. ماذا قدم هالاند وليفاندوفسكي في الكلاسيكير؟

الجدير بالذكر أن مساء السبت الماضي شهد تحقيق يوفنتوس لفوز هام وصعب على حساب ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحافظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، في مباراة غاب عنها كريستيانو رونالدو.

.