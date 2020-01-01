يوفنتوس

بيرلو عن موراتا ورونالدو: أنا غاضب وحزين للغاية!

كتب | هيثم محمد
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Morata Juventus Atalanta Serie A
Getty
الإسباني يعود لإضاعة الكرات السهلة

عبر مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو عن غضبه الشديد من لاعبه ألفارو موراتا بسبب إضاعته لكرة سهلة أمام المرمى الخالي في التعادل أمام أتالانتا بالدوري مساء الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1، ولكن في الشوط الأول انفرد الثنائي كريستيانو رونالدو وموراتا بالحارس بييرلويجي جوليني، وحاول الإسباني إيداع الكرة بالكعب ولكن ذهبت لخارج المرمى.

وعن تلك الفرصة قال بيرلو للإعلام بعد المباراة: "جعلتني غاضباً للغاية، هذه أمور لا يمكن تحمل تأثيرها علينا، كان يمكنها أن تذهب بالمباراة في منعطف مغاير".

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    وأضاف: "يجب أن نملك الوضوح في تلك الكرات واتخاذ القرار الصحيح ولكنه لم يفعل، ولكن بعيداً عنها قام بمباراة طيبة وأحياناً لا تسجل".

    وعن إضاعة رونالدو لركلة جزاء في الشوط الثاني: "أمر محزن لأنها كانت ستساعدنا للتقدم، ولكن تلك الأمور تحدث".

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    وواصل: "لعبنا مباراة طيبة أمام خصم قوي ولكن يجب أن نكون أكثر إقناعاً، نصنع كثيراً ولكن لا ننهي المباريات ونحسمها، لعبنا بالعقلية الصحيحة".

    ويلعب يوفنتوس مساء السبت أمام بارما لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري المحلي.

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