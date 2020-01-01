بيرلو: ديبالا بخير وعلاقتي مع رونالدو تشبه البقية

أندريا بيرلو يتحدث عن حالة باولو ديبالا ودانيلو قبل مواجهة يوفنتوس الأوروبية

قال أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس إن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جاهز للمشاركة وهو بخير في الوقت الحالي ولا يعاني من أي إصابة.

ويستضيف يوفنتوس مساء الغد فريق فيرينتسفاروشي على ملعبه أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة تحدث المدير الفني للسيدة العجوز أندريا بيرلو في مؤتمر صحفي، وقال في البداية إن باولو ديبالا بخير على كافة الأصعدة.

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وأضاف: "لم تبدأ الشرارة يوم السبت رغم تحقيق الفوز على كالياري، لقد قدمنا ​​بالفعل عروضًا جيدة. بدأ اللاعبون الآن في التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل"

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وتابع: "يومًا بعد يوم سوف نستمر في التحسن. علينا أن نعطي الاستمرارية، وسوف يزعجني كثيرًا إذا لم يكن هناك نفس الشدة في المباريات المقبلة في الدوري ودوري الأبطال"

وأردف: "كييزا لم يصل إلى أفضل حالاته البدنية بعد، لا أعتقد أن لديه القدرة على المشاركة لمدة تسعين دقيقة على في مباراة دوري الأبطال، غدًا سنقرر التشكيلة"

وأكمل: "علاقتي مع رونالدو؟ هو كما هو الحال مع الآخرين، باولو ديبالا؟ بخير ويمكنه المشاركة، بيرنارديسكي؟ لقد قدم مباراة رائعة ضد كالياري ومع المنتخب الوطني، والآن يتمتع بصحة نفسية ومن المحتمل أن يحظى غدًا بفرصة أخرى في البداية"

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يذكر أنه بخصوص باولو ديبالا فإن عقد اللاعب مع يوفنتوس ينتهي في 2022، وحتى الآن يماطل في تمديده بمطالبته براتب يقارب 12 مليون يورو