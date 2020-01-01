"بيرلو أحد أهم خبراء كرة القدم في العالم"

رئيس رابطة المدربين في إيطاليا يشيد بمدرب يوفنتوس الجديد أندريا بيرلو

قال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين في إيطاليا إن أندريا بيرلو يعد واحدًا من أهم خبراء كرة القدم في العالم.

وكان بيرلو قد عُين مدربًا ليوفنتوس مساء أمس عقب ساعات قليلة من إقالة ماوريتسيو ساري من تدريب السيدة العجوز.

وفي هذا الإطار، جاءت ردود الفعل الإيطالية أغلبها إيجابية على الرغم من أن بيرلو لم يدرب من قبل في ولا مباراة.

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عين بيرلو مديرًا فنيًا لفريق الشباب بنادي يوفنتوس منذ أسابيع، ولم يشرف على أي حصة تدريبية، ليجد نفسه فجأة مدربًا للفريق الأول.

ولكن رغم تلك الخطوة المفاجئة، قال رينزو أوليفيري رئيس رابطة المدربين في إيطاليا إن أندريا بيرلو أحد أكثر من يعرفوا عن كرة القدم.

وأضاف: " أتحدث عن المعرفة الفنية والدراية باللعبة كمدرب، أنا لا أشير إلى تلك المهارات المكتسبة على أرض الملعب من خلال مسيرته كلاعب"

وتابع: "بيرلو عالم ومعرفته بكرة القدم شيء لا يمكن التشكيك فيه، هذا شيء آخر ولا يقدم أي ضمان للنجاح كمدرب، ولكنها حقيقة يجب أن تذكر"

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يذكر أن أندريا بيرلو قد تحدث من قبل عن أنه حان الوقت لبدء مسيرته التدريبية وتطبيق تلك الأفكار التي شكلت مسيرته وشكلتها مسيرته كذلك.