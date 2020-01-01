بيركامب يقرر العودة إلى البريميرليج رفقة أساطير هولندا

بعد صندوق الاستثمار السعودي.. تحالف هولندي للاستثمار في البريميرليج

ذكرت عدة مصادر صحفية أن أسطورة آرسنال وكرة القدم الهولندية دينيس بيركامب يرغب في العودة إلى البريميرليج ولكن من بوابة الاستثمار.

وسيقود الهولندي دنيس بيركامب مجموعة من نجوم كرة القدم من الجيل الماضي، والذين يخططون لشراء فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز قريبًا.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن عدد من نجوم التسعينات أبرزهم فيليب كوكو وهنريك لارسون وكومان وديرك كويت يخططون للاستثمار رفقة بيركامب.

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وسيكون من ضمن خطة هذا التحالف الحصول على ملكية أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة والبدء في مشروع جيدد.

وستؤدي أزمة فيروس كورونا والتي عصفت بجميع الأنشطة الرياضية في الوقت الحالي إلى انخفاض المبالغ المطلوبة للاستحواذ على الأندية واللاعبين.

ولذلك يريد بيركامب ورفاقة استغلال هذه الفترة من أجل الشروع في الاستثمار والذي سيكون مشروعًا طويل الأمد يرأسه مجموعة من نجوم اللعبة.

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يذكر أن باب الاستثمار في البريميرليج قد فُتح من جديد في الفترة الأخيرة من خلال صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على نادي نيوكاسل.