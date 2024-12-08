بيرشكوت وأندرلخت | مروان الصحفي يقلد ميسي وإيقافه يحتاج لـ"طريقة فليك" .. وجرأة فيصل الغامدي تحرج زميل الاتحاد!

مروان الصحفي يسجل، وبيرشكوت يخسر أمام أندرلخت..

يبدو أن مروان الصحفي، قدم إلى بلجيكا، وعينه على إسقاط الكبار، وها هو "بالتخصص" يدك شباك أندرلخت بهدف رائع، قبل أن يخسر فريقه بيرشكوت بنتيجة (1-2)، على ملعب لوتو بارك، ضمن حساب الجولة السابعة عشرة من الدوري البلجيكي.

وتقدم مروان الصحفي بهدف مبكر في الدقيقة السابعة، فيما رد ياري فيرشايرن بهدف التعادل في الدقيقة 45+7، بينما وقع أندريس دريير على هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة.

وشارك الثنائي السعودي، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، في التشكيل الأساسي لفريق بيرشكوت، والذي لا يزال يعاني على مستوى النتائج، ليحتل المركز السادس عشر، والأخير، برصيد 10 نقطة، بينما رفع أندرلخت رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن جينك المتصدر.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL حول أبرز ظواهر مشاركة الصحفي والغامدي في مباراة بيرشكوت وأندرلخت في الدوري البلجيكي..

مروان الصحفي يسجل "بالتخصص"

ولم يمهل مروان الصحفي المباراة كثيرًا، حتى قرر أن يسجل هدف التقدم، بعد تلقي تمريرة عرضية من أنطوان كولاسين، ليضع كرة رأسية رائعة في الشباك، تذكرنا بالهدف العبقري الذي أحرزه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فان دير سار، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، علمًا بأن جمالية هدف الصحفي تتمثل في دخول الكرة المرمى دون هز الشباك.

والحقيقة أن هدف الصحفي أفاد بيرشكوت كثيرًا، خاصة وأن المباراة شهدت أفضلية من قِبل لاعبي أندرلخت في الاستحواذ على الكرة، وتهديد مرمى الحارس نيك شينتون، فيما اعتمد الضيوف على بناء الهجمات والكرات المرتدة.

ورفع الصحفي رصيده إلى 5 أهداف في 9 مباريات مع بيرشكوت في الدوري البلجيكي، كما أحرز هدفه الثالث في مرمى أندرلخت، بعد هدفين في لقاء الدور الأول، ليواصل إثبات بأنه "قاهر الكبار"، بعدما سجل هدفيه الآخرين في مرمى كلوب بروج.

ورغم تألق البدايات، إلا أن حصيلة مروان الصحفي، في اللقاء، لم تزد عن تسديدتين فقط على المرمى، حيث نجح دفاع أندرلخت في إيقاع مهاجم المنتخب السعودي في مصيدة التسلل، مرتين، سيرًا على طريقة برشلونة مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، والتي وضحت جلية في الدقيقة 58.

واحدة أيضًا من سلبيات الصحفي في اللقاء، وهي فشله في المواجهات الثنائية، حيث دخل في 5 مواجهات، ولم يكسب أيًا منها، كما أجرى 4 مراوغات لم تكلل بالنجاح، فضلًا عن إهداره فرصة محققة، وخسارة امتلاك الكرة 12 مرة، وذلك خلال 83 دقيقة شارك بها، قبل استبداله باللاعب أرجاني مارثا.

فيصل الغامدي يبالغ في رفع يديه

وكأن الركلة الترجيحية الأخيرة التي حسم بها صعود فريقه إلى ربع نهائي كأس بلجيكا، قد أكسبه جرأة أكبر، على محاولة الوصول إلى مرمى الخصم، للعب دور الحاسم مع بيرشكوت، فمثلما كان لاعب الوسط فيصل الغامدي، يتراجع للخلف من أجل المساهمة في تأمين الخطوط الخلفية، كان يندفع أيضًا إلى الأمام، ليسدد كرات مباغتة نحو الحارس كولين كوسيمانس.

ويكفي القول عزيزي القارئ، إن الغامدي "الوسط" قد تغلب على الصحفي "المهاجم" في عدد التسديدات، فإن كان مروان قد سدد كرتين على المرمى، فإن فيصل وجه 4 كرات، واحدة على المرمى واثنتين خارج المرمى، ورابعة تصدى لها الدفاع.

ورغم أن فيصل الغامدي بدى قلقًا، بعد تلقيه بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 25، حيث رصدته عدسة المباراة أكثر من مرة، وهو يرفع يده حذرًا بعد كل التحام، خوفًا من نيل البطاقة الحمراء، إلا أن ذلك لم يمنعه من اعتراض المنافس 7 مرات، ونجح في 7 مواجهات ثنائية من أصل 12، فيما تمثلت نقطة ضعفه في الكرات الطويلة، حيث أرسل 3 كرات، لم تكلل أي منها بالنجاح.