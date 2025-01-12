بيرشكوت وأنتويرب | جمهور الاتحاد أصبح خطرًا عليهما .. الأرقام تُظهر تميز الصحفي وجهد الغامدي

بيرشكوت تعادل في الدوري البلجيكي

واصل بيرشكوت غيابه عن الانتصارات في الدوري البلجيكي للمباراة الخامسة تواليًا، حيث تعادل مع ضيفه أنتويرت بهدف لكل فريق.

الثنائي السعودي، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، لعبا اللقاء منذ البداية، وفيما غادر الأول عند الدقيقة الـ83، أكمل الثاني المباراة حتى النهاية، والتي شهدت لحظة تألق معتادة لحارس مرمى أنتويرب، سيني لامينس، بتصديه لركلة جزاء سددها إيوان هندرسون في الشوط الأول.

تلك الركلة كانت الثالثة التي يتصدى لها لامينس هذا الموسم في الدوري البلجيكي، وقد سُدد عليه 4 ركلات، ليُصبح أول حارس مرمى في تاريخ ناديه يتصدى لـ3 ركلات جزاء في موسم واحد من الدوري البلجيكي منذ الصعود عام 2017.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالعودة إلى الثنائي السعودي، نجد أن الصحفي خرج من اللقاء برقم متميز جدًا، حيث كان الأكثر صناعة للفرص بجانب زميله أيوبا كوسيا بين لاعبي الفريقين، بصناعته 4 فرص لم يُستغل أي منها.

اللاعب المعار من الاتحاد اكتفى بتسديدة واحدة كانت على المرمى ولم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم سوى 4 مرات، وقد مرر 13 تمريرة سليمة من إجمالي 18، بنسبة نجاح 72%، والنسبة ذاتها حققها في تمريراته الـ11 للثلث الأخير من الملعب.

الغامدي على الجانب الآخر لعب مباراة جيدة بذل بها الكثير من الجهد خاصة على المستوى الدفاعي، حيث نجح في تدخلاته الدفاعية الـ3 جميعًا، ووصلت دقة تمريراته إلى 72%، حيث مرر 29 تمريرة سليمة من إجمالي 40.

هجوميًا لم يكن للاعب الوسط أي دور تقريبًا، حيث لم يظهر في المناطق الهجومية سوى لوقوعه مرة في التسلل.

جمهور الاتحاد بدأ يُطالب مؤخرًا بعودة اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، ويبدو أن ذلك قد أثر على اللاعبين ذهنيًا ونفسيًا، حيث رغم تلك الأرقام الجيدة إلا أن الأداء مازال بعيدًا عما كان عليه في بداية الموسم خاصة للجناح الموهوب.

جمهور العميد بدأ يُصبح خطيرًا على الثنائي السعودي وقد يُهدد إصرارهما على البقاء في أوروبا، إذ بالتأكيد ستكون الإغراءات المالية والاجتماعية أكبر كثيرًا في جدة منها في بلجيكا، وهو ما قد يجعل اللاعبين يُفكران جديًا بالعودة مما قد يُعد ضربة قوية للمشروع السعودي الهادف لاحتراف اللاعبين الصغار في القارة العجوز.