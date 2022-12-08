بيرس مورجان يكشف سبب كراهية رونالدو لوسائل الإعلام

الإعلامي الذي فجر الجدل بشأن البرتغالي

شدد الإعلامي البريطاني بيرس مورجان الذي فجرت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر موجة من الجدل هذا الموسم وتسببت في رحيله عن مانشستر يونايتد أن كثيرًا مما يقال عن الدولي البرتغالي كذب.

وقال مورجان في تغريدة له عبر "تويتر": "رونالدو وقع لنادٍ سعودي، هاجم الجماهير وزملاءه بعد فوز البرتغال على سويسرا، هدد بترك كأس العالم حينما قال له المدرب إنه لن يبدأ؟".

وأجاب: "كل هذا كذب، لا عجب إذًا كيف أن هذا الرجل يملك نظرة سلبية عن وسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد تحدثت عن عرض رسمي من قبل النصر السعودي وافق عليه رونالدو يقضي بحصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

أما صحيفة "ريكورد" فقد تحدثت عن تهديد رونالد للمدرب سانتوش بترك معسكر البرتغال في المونديال، قبل أن ينفي الاتحاد البرتغالي الأمر في بيان رسمي.