بيرس مورجان .. كاشف الفضائح الذي يكره ميسي وأطاح برونالدو من أوروبا!

الإعلامي الأكثر جدلًا في الكرة الإنجليزية

هو شخص يجسد كثيرًا العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا، التضخيم والمبالغة في كل شيء، المدح الذي يصل للتقديس والذم الذي يتخطى حدود التطرف.

هو بيرس مورجان الصحفي البريطاني الذي ينتهج سياسة إثارة الجدل، ويشتهر بتشجيعه وتعصبه لنادي آرسنال الإنجليزي وصداقته الحميمة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مورجان لا يستطيع العيش والظهور دون إحداث ضجة، حتى لو انقلب عليه الأمر وجعل الجماهير تهاجمه وتطالب بإيقافه وحرمانه من الظهور، لأن ببساطة الأمر يستحق العناء بالنسبة له لجلب الاهتمام والمشاهدات المطلوبة.

صداقة باهظة الثمن

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مع نهاية عام 2022 بدأ يشعر كريستيانو رونالدو بالضيق من وضعه في مانشستر يونايتد بسبب توتر علاقته مع المدرب إريك تين هاج الذي جعله يجلس على دكة البدلاء أكثر من مرة.

أي صديق طبيعي كان سيحاول تهدئة رونالدو وتوجيه النصيحة له باحتواء الأزمة مع إريك تين هاج، لكن الصداقة عند مورجان لها معاني مختلفة، لذلك استغل الأزمة للحصول على عدد خيالي من المشاهدات لبرنامجه "Uncensored".

النجم البرتغالي خرج للهجوم بعنف على مانشستر يونايتد وتهكم على حالة مرافق النادي والطريقة التي يُدار بها الشياطين الحمر في الوقت الحالي، كما تحدث عن عدم احترامه لتين هاج لتنتهي أي فرصة لإحياء مسيرته من جديد في أولد ترافورد.

النتيجة الطبيعية لهذا اللقاء كانت قيام مانشستر بفسخ عقد اللاعب، لاستحالة دخوله النادي وتعامله بشكل طبيعي مع تين هاج بعد هذه التصريحات، لينتقل إلى النصر السعودي براتب ضخم يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.

رونالدو يعيش حياة هادئة وأكثر استقرارًا في الوقت الحالي، كما أن دوري روشن السعودي يعيش طفرة خيالية باستقطاب أهم نجوم العالم مثل نجولو كانتي وكريم بنزيما وكاليدو كوليبالي وغيرهم، لذلك لا يمكن القول إن حواره مع مورجان تسبب في تدمير مسيرته، ولكن هذا لم يمنع تعرض الإعلامي البريطاني لعدد هائل من الانتقادات الذي تم اتهامه بتحريض رونالدو على الإساءة لبيته القديم بدلًا من الخروج من الباب الكبير.

كاشف الفضائح

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مورجان خرج في شهر يونيو الماضي بتسريب حصري لبرنامجه "UnCensored" للحديث عن فضيحة كبرى تخص مانشستر سيتي الفريق الحاصل على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

وقال الصحفي البريطاني إن هناك وثيقة مسربة من داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كشفت عن تلقي مانشستر سيتي مبلغ 30 مليون جنيه استرليني من جهة غير معلومة.

وقام مورجان باستضافة ديفيد دين نائب رئيس آرسنال السابق الذي قال:"لا أعتقد أن هذه المزاعم ستؤدي إلى تجريدهم من البطولات التي حصلوا عليها".

ومن جانبها رفضت إدارة مانشستر سيتي التعليق على هذا الأمر، لتنضم هذه القضية إلى العديد من القضايا التي حاول مورجان إثارتها عبر ظهوره المستمر في وسائل الإعلام البريطانية.

يعشق آرسنال ويكره ميسي

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مورجان يعتبر رونالدو هو الأفضل في التاريخ بمراحل عندما يتعلق الأمر بمقارنته مع ليونيل ميسي، ويحرص دائمًا على انتقاد الأرجنتيني في معظم المناسبات التي يفشل فيها.

آخر مرة حاول فيها مورجان التقليل من ميسي، عندما اتهمه بالهروب من أوروبا بشكل مبكر بالانتقال إلى إنتر ميامي هذا الصيف، في الوقت الذي رحل فيه رونالدو إلى السعودية وعمره يقترب من 38 سنة.

وقال البريطاني في تغريدة له:"ميسي غادر أوروبا في سن 35 عامًا، قبل ثلاث سنوات من رونالدو، هل سنسمع الآن نفس التعليقات الساخرة التي تعرض لها كريستيانو بعد انتقاله للنصر؟".

ومن ناحية أخرى يعشق مورجان نادي آرسنال الإنجليزي، واشتهر بهجومه العنيف على المدرب أرسين فينجر خلال آواخر حقبته مع المدفعجية، وكذلك طالب أكثر من مرة بإقالة المدرب ميكيل أرتيتا قبل عدوله عن هذا الرأي مؤخرًا ليقوم بدعم الإسباني.

الإعلامي المعروف بصداقته الشديدة بدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، خرج في إحدى المقابلات معه وجلب قميصًا لآرسنال وعليه الرقم 45، وهي نفس الواقعة التي فعلها مع رونالدو الذي حاول إقناعه بالانتقال لناديه المفضل.

تشجيعه للمدفعجية جعله يدخل في خلافات مع واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، حيث تهكم عليه أكثر من مرة وأطلق عليه لقب "Shrek" لتشبيهه بشخصية الكارتون الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

مورجان تسبب في ورطة لأحد لاعبي آرسنال كذلك وهو أوليكساندر زينتشيتنكو الذي ظهر عبر برنامجه للحديث عن أزمة أوكرانيا وروسيا، وهي المقابلة التي أدت إلى هجوم عنيف على مدافع الفريق اللندني.

وفي النهاية سنجد أن الجدل هو العنوان الأهم لمسيرة مورجان الإعلامية، فهو يحصل على ما يُريد سواء أحببته أم كرهته، لأن عدد متابعيه يصل إلى أكثر من 8 ملايين لذلك كراهيتك له لا تهمه أبدًا!