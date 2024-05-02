"بيرجع الجولة التاسعة من الموسم المقبل!".. موعد جديد لعودة نيمار يحبط جماهير الهلال

نيمار يواصل التأهيل بعد إصابته في الرباط الصليبي..

SHAHID

لا يزال موعد عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، محل شك وتساؤلات بين جماهير الزعيم، بعد تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي.

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وكان نيمار قد أثار تفاؤل جماهير الهلال، بعدما سجل مقاطع فيديو، وهو يداعب الكرة في الملعب، ويسددها بعيدًا، وسط آمال بعودة البرازيلي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر الماضي، بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، رسالة حول تطورات تأهيل نيمار، التي تأتي تحت أنظار المدير الفني جورج جيسوس، قائلًا "نيمار 6 أشهر من العملية ولم (يجري)! نيمار وسط مراقبة من جيسوس والطاقم الطبي في التأهيل، بعد فترة طويلة من العملية والإصابة".

واستطرد "نيمار جاهز لـ(الجري) الآن.. نعم. بحسب ما يُنشر من تمارين للنجم البرازيلي فهو جاهز لبداية الجري وتدريبات إضافية للتحميل على العضلات والركبة، ومتوقع أن يبدأ خلال الأيام القادمة"، كما أضاف "سبب عدم الجري إلى الآن؟ تضرر الغضاريف وصعوبة العملية لأنها ليس رباط فقط وتحتاج تأخذ وقت أكثر في العلاج، العودة المتوقعة تقريبًا 4 أشهر".

وعلق الشهراني على قرار سابق للمعالج الطبي للبرازيلي نيمار، ريكاردو روسا، بتحديد موعد عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية، في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو، بالتعاون مع رافاييل مارتيني، قائلًا "ريكاردو روسا ليس معالج طبي، هو فقط معد بدني خاص بنيمار، في تأهيل الرباط يبدأ اللاعب بالجري بعد 3 أشهر من العملية وبعدها يحتاج عدة مراحل، تشمل القفز والتدرج فيه، تغيير الاتجاه والتدرج فيها، تمارين بأوزان عالية وتمارين رياضية، تدريبات في الملعب)، وتأخذ 3-4 أشهر، إلى الآن نيمار ما سوى شيء منها، لذلك الحكم عليها بناءً على تدريباته وعلى برامج العلاج في تأهيل الرباط والغضروف، بناءً على كلام الخبر، معناه يرجع خلال 7-8 أشهر، وهذا صعب كأنه سوى رباط فقط، لن يتم الاستعجال في عودته أبدًا".

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وأثارت مدة الـ4 شهور لعودة نيمار، حالة من الإحباط لدى جماهير الهلال، وهو الأمر الذي علق عليه أحد المتابعين، قائلًا "يعني بيرجع الجولة التاسعة تقريبًا من الموسم القادم؟"، فيما تساءل آخر حول ما إذا كان نيمار قادرًا على اللحاق بمعسكر الهلال في الصيف.

SHAHID