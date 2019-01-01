بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الإنتاج الحربي

التعادل الثاني على التوالي لبيراميدز في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل بيراميدز، نزيف النقاط في الدوري بعد تعادله بهدف لكل فريق أمام الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويعد هذا هو التعادل الثاني لبيراميدز، عقب تعادله في الجولة الماضية أمام المصري بثلاثة أهداف لكل فريق.

بيراميدز افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، عن طريق محمد مجدي قفشة، بعد تدخل على إيريك تراوري في منطقة جزاء الإنتاج الحربي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بخمس دقائق، استطاع جيمس تيدي تسجيل هدف التعادل، بعد عرضية من أحمد شديد قناوي من الجهة اليسرى.

وكاد أحمد شديد قناوي أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 70 بتصويبة قوية ولكن الكرة ترتطم بالعارضة وتخرج بعيداً.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل ناصر منسي الهدف الثاني لبيراميدز بعد متابعة لتصويبة نبيل عماد ولكن الحكم يحتسبها تسلل.

الجدير بالذكر أن بيراميدز وصل إلى النقطة 35 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، بينما وصل الإنتاج إلى النقطة 27 في المركز الخامس.