بيراميدز يكشف موقف لاعبيه من الرحيل للأهلي والزمالك

هل تفاوض بيراميدز مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي؟

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن حقيقة ما تردد حول اقتراب رحيل عددًا من لاعبي الفريق إلى الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتشرت أخبار خلال الفترة الماضية، حول اقتراب انضمام رجب بكار ونبيل دونجا وإريك تراوري وعبد الله بكري، بين ناديي الأهلي والزمالك.

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سعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "رجب بكار ونبيل دونجا وتراوري وعبد الله بكري مستمرين مع الفريق، ولا يوجد نية للتفريط في خدماتهم".

وعن إمكانية التعاقد مع التونسي كريم العريبي، قال هاني سعيد: "لاعب النجم الساحلي أحد المرشحين بقوة للانضمام لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية".

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وتحدث هاني سعيد عن حقيقة مفاوضات ناديه مع هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي، حيث قال: "كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح تمامًا".

وتحول هاني سعيد بالحديث عن التعاقد مع شريف إكرامي حارس الأهلي، ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك، حيث قال: "لم نتحدث معهما، وفي حال إتمام الاتفاق مع أي لاعب، سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا".

واختتم هاني سعيد تصريحاته قائلًا: "نشعر بارتياح بعد سلبية المسحات الأربعة التي أجراها اللاعبين والجهاز الفني، وسندخل معسكرًا ببرج العرب، وسنلعب مباراة دية أمام الزمالك يوم 23 يوليو الجاري".