بيراميدز يخطف من الداخلية فوزاً في الوقت القاتل بهدفين دون رد

لاعبو بيراميدز حسموا اللقاء في دقائقه الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف بيراميدز، فوزاً ثميناً من نظيره الداخلية بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي، وسط سيطر بيراميدز على مجريات الشوط ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 30 بعد هجمة مرتدة للداخلية سقط فيها حسام باولو داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل من عبد الله بكري ولكن الحكم طلب باستمرار اللعب وسط احتجاجات من لاعبي الداخلية.

وفي مطلع الشوط الثاني، كاد باولو أن يسجل الهدف الأول للداخلية لولا تعاطف القائم مع بيراميدز، قبل أن يتألق زميله محمد صبحي ويحافظ على نظافة شباكه بعد تصديه لكره خطيرة من محمد فاروق.

وفي آخر لحظات الوقت الأصلي للقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد على محمود شديد، ليتقدم لها عمر خربين ويضعها في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، استطاع الوافد الجديد كريستيان بينافيتي إضافة الهدف الثاني، بعد تمريرة من عبد الله السعيد.