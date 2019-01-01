الكونفدرالية - بيراميدز يمطر شباك نواذيبو بسداسية ويتصدر مجموعته

الكتيبة الزرقاء تتفوق على المصري بفارق الأهداف

حصد بيراميدز العلامة الكاملة في أول مباراتين له بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز أمام إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة، على استاد الدفاع الجوي.

الهدف الأول جاء في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها محمد فاروق ببراعة من فوق الحائط البشري، سكنت يمين حارس مرمى الفريق الموريتاني.

وفي الدقيقة 32، أضاف إيريك تراوري ثاني الأهداف من رأسية، بعدما استقبل عرضية متقنة من رجب بكار من الجهة اليمنى.

الكتيبة الزرقاء واصلت ضغطها، ونجحت بعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني، في إحراز الهدف الثالث، بعدما توغل تراوري بشكل رائع إلى داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة إلى جون أنتوي الذي وضعها بسهولة في مرمى الضيوف.

ثلاث دقائق فقط بعدها، واستقبلت شباك نواذيبو الهدف الرابع، حيث أرسل إسلام عيسى عرضية إلى داخل منطقة الـ18 من ضربة ركنية، استقبلها محمد فاروق مسددًا إياها بيمينه في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بربع ساعة، زادت الحصيلة التهديفية بالهدف الخامس عن طريق ويلفريد كانون بعد متابعة جيدة لكرة مرتدة من الحارس، بعدما تصدى لتسديدة تراوري.

واختتمت المباراة بالهدف السادس بأقدام تراوري، الذي استغل تشتيت خاطئ للكرة من مدافع الفريق الموريتاني ليسدد أرضية، سكنت الشباك.

يذكر أن الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة السادسة متفوقًا بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي بفارق الأهداف، فيما تذيل نواذيبو الترتيب دون أي نقاط رفقة إينوجو رينجرز النيجيري.