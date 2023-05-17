بيدري يكشف عن موقف ليونيل ميسي الإنساني معه وكيف حاول تقليد أندريس إنييستا!

بيدري يكشف موقفًا إنسانيًا من ليونيل ميسي تجاهه..

تحدث بيدرو جونزاليس "بيدري" نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني عن أحلامه مع النادي الكتالوني، ورغبته في عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى النادي الكتالوني.

بيدري، وفي مقابلة مع برنامج "El Hormiguero" الإسباني، تحدث عن وجه الشبه بينه وبين أندريس إنييستا أسطورة برشلونة.

وقال بيدري في تصريحاته: "عندما كنت صغيرًا، كنت أريد أن أصبح أصلعًا لأكون مثل إنييستا".

بيدري تحدث خلال المقابلة أيضًا عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وقال: "لن أقول لك إنني أريد أن يفوز ريال مدريد، أفضل أن يتأهل مانشستر سيتي للنهائي، أنا أحب أسلوب بيب جوارديولا، وهو مدرب برشلونة السابق".

شارك بيدري علاقة خاصة مع ليونيل ميسي في الفترة القصيرة التي قضاها كلاهما كزملاء في الفريق، وكشف عن دور الأرجنتيني في تطوره وراء الكواليس وكيف جعله القائد السابق يشعر وكأنه في منزله.

وقال بيدري: "في الأيام الأولى لي في برشلونة، عندما قابلت ميسي وبوسكيتس وآخرين، كنت خائفًا، لم أذهب إلى غرفة الملابس لأتجنب رؤيتهم لأنني شعرت بالحرج، فضلت البقاء في صالة الألعاب الرياضية في انتظار عدم تواجدهم، كنت خائفًا حقًا".

وتابع: "عندما وصلت إلى برشلونة كنت خائفًا من التفاعل مع اللاعبين، حتى جاء ميسي ذات يوم وقال لي، تعال تعال، ساعدني ليو كثيرًا".

أحد الأسئلة التي أعقبت ذلك، بطبيعة الحال، كان أحد الأسئلة المحيطة بعودة ميسي المحتملة إلى النادي في يونيو. حيث عبر بيدري عن سعادته لرؤية النجم الأرجنتيني يعود لارتداء قميص برشلونة من جديد.

وقال بيدري مختتمًا حديثه: "بالطبع أود أن أرى ميسي يعود إلى برشلونة من جديد".