"هذه أشياء لا يقدرها الناس بالخارج" .. بيدري يكشف أسرار العائلة في معسكر إسبانيا

"دي لافوينتي كان أكبر محفزًا لي"

أشاد بيدري جونزاليس، لاعب برشلونة، بطريقة تعامل لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا مع لاعبي "لاروخا" خلال معسكر الإعداد لليورو.

وقال بيدري في مقابلة نشرها الاتحاد الإسباني: "دي لا فوينتي كان أكبر محفزًا لي، لأنه في اللحظات الصعبة بحياتك المهنية يكون هناك شخص يراقبك، ويقول لك (اهدأ، دعنا نذهب، تعافى قريبًا، نحن في انتظارك)".

وأضاف: "هذه أشياء لا يقدرها الناس من الخارج، لكن من الداخل عندما تكون مصابًا فإنها تمنحك حافزًا ورغبة كبيرة، أريد رد تلك الثقة على أرض الملعب".

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وتابع بيدري: "دي لا فوينتي يهتم كثيرًا بتوحيد المجموعة ويقول دائمًا أننا عائلة والحقيقة أننا كذلك .. أنا والعديد من زملائي نحاول دائمًا الضحك وقضاء وقت ممتع، ليس معنا عائلاتنا هنا ولكن علينا أن نقضي وقتًا ممتعًا وهذا ينعكس لاحقًا على أرض الملعب".

وأردف: "أعتقد أنه عندما تستمتع مع شخص ما وعندما يكون لديك أصدقاء فإنك ستعطي كل شيء من أجلهم".

وختم لاعب برشلونة: "كنت أشاهد بطولات اليورو دائمًا مع والدي ومع الأشخاص الذين أحبهم كثيرًا في هذه الحياة، أتذكر العاطفة والسعادة في تلك الأيام دائمًا تحلم بالتواجد هنا وأن تكون في القمة".