بيدري يصل للمباراة رقم 100 .. لاس بالماس يكشف عن ورطة مالية جديدة لبرشلونة!

مصائب برشلونة المالية لا تتوقف.

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة مطالب بدفع مبلغ مالي كبير للاس بالماس الفريق السابق للاعب وسط الملعب الحالي في الفريق الكتالوني بيدري جونزاليس.

جاء هذا بحسب ذكر الصحفي توني خوانمارتي العامل في موقع "ريلوفو"، حيث أكد أن النادي الكتالوني سيكون مطالبًا بدفع خمسة ملايين يورو للاس بالماس.

لكن الصحفي أكد أن مصدر من النادي السابق لبيدري قد أكد إن برشلونة ليس مضطرًا في الوقت الحالي لدفع أي أموال للاس بالماس.

بالرغم من وجود شرط يجبر النادي الكتالوني على دفع خمسة ملايين يورو عند خوض اللاعب المباراة رقم 100، موضحًا أن الوصول إلى ذلك العدد من المباريات لم يحدث بعد، حيث يجب أن تكون كل مشاركة لأكثر من 45 دقيقة.

وكان بيدري قد خاض المباراة رقم 100 له رفقة برشلونة في كافة البطولات أمام جيرونا في الدوري الإسباني، حيث فاز بهدف نظيف سجله اللاعب بنفسه.