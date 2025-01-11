بيدري عن أولمو والمنتخب الإسباني: كذبة أتمنى ألا يصدقها أحد!

حقيقة موقف نجوم برشلونة مع المنتخب الإسباني...

أوضح بيدري، لاعب برشلونة، حقيقة الأنباء التي انتشرت حول رفض لاعبي الفريق الكتالوني، تمثيل المنتخب الإسباني، اعتراضًا على عدم تسجيل زميلهم داني أولمو، مع الفريق.

ويستعد برشلونة، لمواجهة ريال مدريد، مساء يوم غد الأحد على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، في مباراة هامة للطرفين إذ يسعى الفريق الكتالوني، لزيادة الفارق بينه وبين الميرينجي، في عدد ألقاب البطولة حيث يأتي البارسا في الصدارة برصيد 14 لقبًا وبفارق لقب عن الملكي.

وقال بيدري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "غرفة الملابس متحمسة للمباراة، دائمًا ما يكون هناك حافز إضافي للاعبين عندما تكون المنافسة على المحك، كما أن مواجهة ريال مدريد، تعتبر تحفيز أي لاعب منذ طفولته، الجميع يتطلع للقاء الغد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الدعم الجماهيري الكبير لريال مدريد، في السعودية قال بيدري: "بصراحة لا يهمني كثيرًا ما يحدث خارج الملعب، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي وألعب بأفضل طريقة، كما أننا في مباراة نصف النهائي حصلنا على دعم جماهيري ضخم".

وبشأن سؤاله عن شعور الفريق عند معرفة خبر إمكانية مشاركة داني أولمو وباو فيكتور، قال: "بالنسبة لنا هذا خبر رائع جدًا، وضعهما كان صعبًا للغاية، فمن الصعب أن تعرف أنك لا تستطيع المشاركة، حاولت مواساة أولمو، خاصة أنه يتشارك معي الغرفة والسفر إلى السعودية دون التأكد من مشاركته كان أمرًا معقدًا، أنا سعيد من أجل هذا الثنائي بالتأكيد سيساهمان معنا بشكل كبير في اللقاء".

وردًا على أنباء تهديد لاعبي برشلونة، بعدم المشاركة مع منتخب إسبانيا بسبب أزمة أولمو، قال بيدري: "هذا غير صحيح، لن نرفض تمثيل المنتخب، نحن نحب المشاركة مع المنتخب الوطني، هذه مجرد كذبة وأتمنى ألا يصدقها أحد".