بيدري: "إنييستا الجديد" الذي خطفه برشلونة في لمح البصر

3 مباريات فقط كانت كافية لبرشلونة لضم اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليون يورو

بالنسبة للمواهب الشابة من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا والذين يتمتعون بموهبة مثل بيدري، تميل الحياة إلى التحرك بسرعة كبيرة.

قبل 18 أغسطس 2019، لم يكن لاعب خط الوسط قد خاض أبدًا أي مباراة على مستوى الفريق الأول في كرة القدم.

في غضون 15 يومًا، لعب ثلاث مباريات مع لاس بالماس وأصبح لاعبًا قيمته 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني / 5.5 مليون دولار) حيث يستعد للانضمام إلى برشلونة في نهاية الموسم.

بالنظر إلى ظهور بعض المواهب في برشلونة هذا الموسم على رأسهم أنسو فاتي، فبرشلونة لديه خطة لبناء جيل جديد من المواهب كما حدث في عصر بيب جوارديولا.

وُلد بيدري في تينيريفي في نوفمبر 2002، وتعلم كرة القدم في نادي لاجونا قبل أن يخطفه لاس بالماس في 2018.

بعد مرور عام، تم ترقيته من صفوف الشباب للانضمام إلى الفريق الأول في مرحلة التحضيرات للموسم الجديد، حيث كان المدرب بيب ميل حريصًا على رؤية ما يمكن أن يقدمه النجم الواعد على الرغم من قصر قامته حيث يبلغ 1.73 متر.

وقال مدرب وست بروميتش السابق في مقابلة حصرية لجول "لطالما اهتممت قليلاً بالعمر، وألقي نظرة أكثر على المركز والأداء اللذين يمنحهما اللاعب".

"في العام الماضي عندما وصلت أنا وطاقمي إلى لاس بالماس، شاهدنا مباريات الشباب واعتقدنا أنه إذا كان بدري قادرًا على فعل الشيء نفسه مع الفريق الأول، فسيكون مكسب كبير لنا".

بعد تألقه بمباريات ودية ضد خصوم من الليجا مثل غرناطة وريال بيتيس، تم مكافأة بيدرى بمكان في تشكيلة لاس بالماس الأساسية ابتداءً من المباراة الافتتاحية لموسم الدرجة الثانية ضد هويسكا.

وبعد أسبوع شارك من البداية مرة أخرى، حيث قدم تمريرت حاسمة لروبن كاسترو لفتح باب التسجيل ضد ملقة.

وسط تزايد الاهتمام بخدماته، تحرك برشلونة بسرعة لتأمين توقيع بيدري، وأعلن في 2 سبتمبر أن عقده لمدة عامين سيبدأ في يوليو 2020.

كان ريال مدريد قد فكر أيضًا في القيام بخطوة لكنهم ترددوا، مما سمح لبرشلونة بإبرام صفقة من خلال وعد لاس بالماس بقيمة قد تصل إلى 15 مليون يورو (12.8 مليون جنيه استرليني / 16.6 مليون دولار) إجمالاً في حالة تلبية بعض الشروط أثناء ما يأملون في أن تكون مسيرته الطويلة في كامب نو لبيدري.

وقال ميل، الذي ظل يعتمد على اللاعب بصفة أساسية في كل المباريات "لقد قام برشلونة باستثمار جيد".

وافتقد لاس بالماس لخدمات اللاعب على مدار الشهر الماضي بسبب مشاركته في كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث حصل لاس بالماس على نقطة واحدة فقط من المباريات الخمس التي غاب عنها بيدري.

قبل ذلك كان الفريق قد حقق 4 انتصارات متتالية، وهو ما يوضح تأثير اللاعب على فريقه، حتى لو لم يكن اللاعب الرئيسي الوحيد غير المتاح للاختيار في الأسابيع الأخيرة.

في 10 مباريات، ساهم بيدري بثلاثة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة من الجانب الأيسر، على الرغم من أنه استخدم بشكل بسيط من قبل المدرب في دور وسط الهجوم.

بغض النظر عن المركز، كان اللاعب في الموعد دائمًا.

وقال ميل "إنه يستغل المساحات جيدًا، عندما يتعين عليه الدخول من الجناح لعمق الملعب. كل ما يفعله يقرأ اللعب ويجعل الأمور أسهل على زملائه في الفريق من خلال أسلوبه المبسط".

"على الرغم من عمره ولديه عدد قليل من المباريات في كرة القدم الاحترافية ، فإنه قادر على رؤية جميع الخيارات المتاحة لديه، وهو دائمًا ما يختار أفضل الخيارات".

وأضاف ميل "يمكن لبيري اللعب في مركزين، على الرغم من أنه يتعين عليك مراعاة أنه يشعر بمزيد من الراحة على اليسار - يشبه إلى حد ما أندريس إنييستا".

"سيكون لائقًا تمامًا في برشلونة. يمكن أن يتطور أكثر لأنه يجعل من حوله أفضل. وهو يبرز أيضًا عندما يكون لاعبو كرة قدم ممتازون من حوله".

لو نجح بيدري بتحقيق 50 بالمئة مما حققه إنييستا مع البارسا، فإنه سيدخل تاريخ فريق البلوجرانا ويصبح حكاية ترويها الأجيال.

في الوقت الحالي، قد لا يستحوذ على الكثير من العنوين كونه يلعب في المستوى الثاني من الليجا، لكن لن يمر وقت طويل حتى يصبح اسمًا مألوفًا في إسبانيا والعالم.